Карпенко: «Выборы идут нормально. Никаких чрезвычайных ситуаций не возникало»

Тем временем ЦИК подводит промежуточные итоги явки избирателей. По состоянию на 14 часов дня, она составила 59,17 %. Напомним, в полдень это значение было почти на 9 % меньше. В лидерах по-прежнему Гомельская область. Там бюллетени заполнили уже свыше 67 % граждан, включенных в списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На связь с инфоцентром в течение дня выходят областные, районные, городские и участковые комиссии. Их представители отмечают высокую активность избирателей. Информации о провокациях, нарушении избирательных прав граждан или общественного порядка не поступало. Не было замечаний также и от наблюдателей.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Выборы идут нормально. Никаких чрезвычайных ситуаций не возникало, вопросов, которые могли бы повлиять на проведение выборов, на свободу волеизъявления граждан. Значит мы такой информацией не обладаем, во всяком случае у нас такой информации нет.