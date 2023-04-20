Муковозчик: Азарёнок «оскорбляет змагаров, бчбанутых, предателей» и прочую отрыжку белорусского народа – правильно!

Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика Андрея Муковозчика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Отдельные экземпляры змагаров нынче пытаются сами себя веселить. Как Макрон, который то снимет часы, то наденет, то сунет руку в карман, то высунет. Получается не очень.

Гомельский баклажан, простите, баклажан после – местный волонтер Илля Миронов подает второе заявление на Григория Азаренка. Он еще раз хочет привлечь нашего журналиста: «Азаренок, пишет он, многочисленно оскорбляет социальную группу». Жил бы Илля в Одессе, ему бы посоветовали что-то типа: «Иди кидайся головой в навоз». Потому как Азаренок «многочисленно оскорбляет» – и вот тут я хочу скрупулезно перечислить, кого же именно, – «змагаров, бчбанутых, предателей» и прочую отрыжку белорусского народа, правильно, Илля?

Отдельные экземпляры змагаров пытаются веселиться. Получается не очень. Читайте здесь.