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«Я очень боюсь взрывов». Донбасские дети приехали в Беларусь на оздоровление

12 сентября 2022 14:47
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Новости Беларуси. В Беларусь на оздоровление приехали дети Донбасса из малообеспеченных семей, семей, потерявших кормильца, сироты и пострадавшие от военных действий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отдых организован в лагере «Дубрава» Солигорского района. Всего здесь примут 1 050 человек. Для детей созданы комфортные условия, распланирована культурно-образовательная программа.

С ребятами пообщалась Анна Куртасова.

«Я очень боюсь взрывов». Донбасские дети приехали в Беларусь на оздоровление-1

Звуки природы, покой и мирное небо. В лагере «Дубрава» Солигорского района сейчас отдыхают дети из Донбасса. Сюда они приехали при поддержке нашего государства и благотворительного фонда паралимпийца Алексея Талая. Здесь хотя бы на время дети могут забыть о страшных моментах в их жизни.

«Я очень боюсь взрывов». Донбасские дети приехали в Беларусь на оздоровление-3

Владимир Чуркин:
Я очень боюсь взрывов. И слава богу, что меня сюда привезли. Я очень сильно обрадовался, когда мне мама сказала, что сюда можно приехать. Здесь мне очень нравится.

Подробности в видеоматериале.

# Дети # Анна Куртасова

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