«Я очень боюсь взрывов». Донбасские дети приехали в Беларусь на оздоровление

Новости Беларуси. В Беларусь на оздоровление приехали дети Донбасса из малообеспеченных семей, семей, потерявших кормильца, сироты и пострадавшие от военных действий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отдых организован в лагере «Дубрава» Солигорского района. Всего здесь примут 1 050 человек. Для детей созданы комфортные условия, распланирована культурно-образовательная программа. С ребятами пообщалась Анна Куртасова.

Звуки природы, покой и мирное небо. В лагере «Дубрава» Солигорского района сейчас отдыхают дети из Донбасса. Сюда они приехали при поддержке нашего государства и благотворительного фонда паралимпийца Алексея Талая. Здесь хотя бы на время дети могут забыть о страшных моментах в их жизни.