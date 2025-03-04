Тартарный вихрь, яблочная симфония – и всё в космическом стиле. Пообщались с юным победителем PRODEXPO-2024

От токаря и электромонтера, до швеи и повара. В Борисовском государственном колледже готовят мастеров на все руки. Здесь путевку в жизнь и востребованную во все времена профессию получили десятки тысяч ребят. Какие новые специальности появились в учреждении и насколько популярно профобразование? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

За годы своей работы учащиеся и педагоги Борисовского государственного колледжа не раз были удостоены наград, в том числе и в области кулинарии. Среди них – Даниил Курчавый. На выставке-ярмарке «PRODEXPO-2024» молодой парень презентовал закуски собственного исполнения. Теплый мусс из карпа с жульеном из лука, тартарный вихрь на тапиоке и яблочная симфония на пряных чипсах – сочетания вкусов не оставили жюри равнодушными. Как итог – золотая медаль.

Даниил Курчавый, учащийся Борисовского государственного колледжа:

Решил поступить в Борисовский государственный колледж, так как был в этом году на профориентации со своим классом. Мне понравилась идея стать поваром, поэтому в этом году я принял участие в международном кулинарном конкурсе, чтобы показать свои силы. Занял первое место.

Было желание самому научиться готовить. Интернет много листал. Разные красивые блюда. Пришла идея сделать закуски – чипсы из тапиоки, тартар говяжий. И все в космическом стиле.