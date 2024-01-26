Как приготовить турецкую сладость локму? Рассказываем рецепт пончиков в сиропе

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим блюдо греко-турецкой кухни локму – пончики в сахарном сиропе. Понадобится мука, сахар, яйца, творог, корица, кокосовая стружка и сахарная пудра.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим блюдо греко-турецкой кухни локму – пончики в сахарном сиропе. Понадобится мука, сахар, яйца, творог, корица, кокосовая стружка и сахарная пудра.
Берем три куриных яйца и отделяем желток от белка. Если яйца маленькие, лучше взять четыре. К желткам добавляем 200 граммов творога и 100 граммов муки. Замешиваем крутое тесто. Оно должно слегка липнуть к рукам.
Катаем маленькие шарики.
Приготовим сахарный сироп. Нужно 200 граммов воды и 400 граммов сахара. Доводим до кипения при постоянном помешивании. 3-4 минуты на интенсивном кипении выпариваем воду.
Обжариваем локму в разогретом растительном масле. Опускаем шарики в кипящее, но не перегретое масло. Жарим на среднем огне. Помешиваем, чтобы не прилипало ко дну. Жарим 3-4 минуты до золотистой корочки.
В сироп добавляем корицу и перемешиваем. В горячий сироп пересыпаем готовые шарики. Хорошенько перемешиваем. Локма впитывает сироп с корицей, становится сочной и сладкой. Оставляем на пару минут.
Выкладываем шумовкой в глубокую миску, посыпаем кокосовой стружкой и сахарной пудрой. Блюдо готово!