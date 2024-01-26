Прямой эфир

Как приготовить турецкую сладость локму? Рассказываем рецепт пончиков в сиропе

26 января 2024 14:02
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим блюдо греко-турецкой кухни локму – пончики в сахарном сиропе. Понадобится мука, сахар, яйца, творог, корица, кокосовая стружка и сахарная пудра.

Как приготовить турецкую сладость локму? Рассказываем рецепт пончиков в сиропе-1

Берем три куриных яйца и отделяем желток от белка. Если яйца маленькие, лучше взять четыре. К желткам добавляем 200 граммов творога и 100 граммов муки. Замешиваем крутое тесто. Оно должно слегка липнуть к рукам.

Как приготовить турецкую сладость локму? Рассказываем рецепт пончиков в сиропе-4

Катаем маленькие шарики.

Как приготовить турецкую сладость локму? Рассказываем рецепт пончиков в сиропе-7

Приготовим сахарный сироп. Нужно 200 граммов воды и 400 граммов сахара. Доводим до кипения при постоянном помешивании. 3-4 минуты на интенсивном кипении выпариваем воду.

Как приготовить турецкую сладость локму? Рассказываем рецепт пончиков в сиропе-10

Обжариваем локму в разогретом растительном масле. Опускаем шарики в кипящее, но не перегретое масло. Жарим на среднем огне. Помешиваем, чтобы не прилипало ко дну. Жарим 3-4 минуты до золотистой корочки.

Как приготовить турецкую сладость локму? Рассказываем рецепт пончиков в сиропе-13

В сироп добавляем корицу и перемешиваем. В горячий сироп пересыпаем готовые шарики. Хорошенько перемешиваем. Локма впитывает сироп с корицей, становится сочной и сладкой. Оставляем на пару минут.

Как приготовить турецкую сладость локму? Рассказываем рецепт пончиков в сиропе-16

Выкладываем шумовкой в глубокую миску, посыпаем кокосовой стружкой и сахарной пудрой. Блюдо готово!

# Рецепты # общество

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