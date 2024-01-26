В Гродно почтили память жертв Холокоста

В Гродно накануне Международного дня Холокоста почтили память погибших евреев. У входа в бывшее гетто на улице Замковой собрались представители еврейских общин и зарубежных дипломатических представительств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В память о погибших они возложили цветы и по иудейской традиции – камни. В Гродно в годы войны были убиты 29 тысяч евреев. На тот момент это почти 60 % жителей города.
Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
Это действительно страшная трагедия, это действительно страшные цифры. Эти люди были убиты целыми семьями: и старики, и дети, и женщины, вне зависимости от профессии, вне зависимости от рода деятельности. Они были убиты только за то, что родились евреями. Это и есть Холокост, это и есть геноцид. И это, конечно, ужасное событие. И, безусловно, нам очень важно хранить память о том, что произошло.
Продолжением памятного мероприятия стало открытие выставки «Искусство в годы Холокоста». Работы, представленные в экспозиции, созданы в начале 40-х прошлого века. Их авторы – 20 художников, судьба большинства из которых сложилась трагически.