В Гродно почтили память жертв Холокоста

В Гродно накануне Международного дня Холокоста почтили память погибших евреев. У входа в бывшее гетто на улице Замковой собрались представители еврейских общин и зарубежных дипломатических представительств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В память о погибших они возложили цветы и по иудейской традиции – камни. В Гродно в годы войны были убиты 29 тысяч евреев. На тот момент это почти 60 % жителей города.