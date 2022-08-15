Директор Минского мотовелозавода: критика главы государства – это не критика, это отеческое слово, а отца надо слушать

Новости Беларуси. В отношении минских долгостроев пора принимать кардинальные меры. Об этом 15 августа заявил Александр Лукашенко, посещая строительную площадку Минского городского технопарка. Решение отдать пустующие участки на территории мотовелозавода под высокотехнологичные производства было принято в 2021 году. Как продвигается инвестпроект, глава государства приехал проконтролировать лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что до самого «Мотовело», то на его проблемы взглянули с другой стороны. Так, разговор сегодня зашел об импортозамещении. Нынче это вполне ожидаемо – ввиду «санкционного шантажа». Но слушать рассказы о многообещающих перспективах не в стиле главы государства. Потому четкие вопросы на примере конкретного образца.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что тут свое? Николай Ладутько, директор Минского мотовелозавода:

Свое – дизайн, идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей. Александр Лукашенко:

Значит, ничего своего. Фара чья? Николай Ладутько:

Фара китайская. Александр Лукашенко:

Щитки? Николай Ладутько:

Щитки тоже. Александр Лукашенко:

Двигатель? Николай Ладутько:

Двигатель китайский.

Александр Лукашенко:

Локализации здесь нет, 100 % – сборка. Так я понимаю? Мне твои эти сборки, как по стране в целом, вот здесь сидят. Подробности. К обоснованной критике директор Ладутько относится здраво. И считает, что решить проблему с локализацией поможет новое оборудование. Так, на предприятии проводят апгрейд, рассчитывая, что увеличение продаж окупит вложения в техническую модернизацию. Ставки делают на самый ходовой товар – велосипеды. Выпускать намерены более 200 тысяч единиц в год.