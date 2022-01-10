Лукашенко: «Белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском Казахстане»

Тяжелейшие испытания, выпавшие братскому народу Казахстана, белорусы переживают как собственную трагедию. Это подчеркнул в соболезновании, направленном в адрес президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском Казахстане. Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм. Очевидна подрывная цель экстремистов – дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, легшую на плечи ее руководства.
Белорусский лидер заверил, что наша страна готова всячески способствовать стабилизации ситуации и выразил надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле. Александр Лукашенко попросил Касым-Жомарта Токаева передать слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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