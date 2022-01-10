Прямой эфир

Лукашенко: «Белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском Казахстане»

10 января 2022 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тяжелейшие испытания, выпавшие братскому народу Казахстана, белорусы переживают как собственную трагедию. Это подчеркнул в соболезновании, направленном в адрес президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: «Белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском Казахстане»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском Казахстане. Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм. Очевидна подрывная цель экстремистов – дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса.  

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, легшую на плечи ее руководства.  

Лукашенко: «Белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском Казахстане»-4

Белорусский лидер заверил, что наша страна готова всячески способствовать стабилизации ситуации и выразил надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле. Александр Лукашенко попросил Касым-Жомарта Токаева передать слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.  

Ерлан Тургумбаев о ситуации в Казахстане: освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Читайте здесь.  

# Протесты в Казахстане # общество # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
О ситуации в Казахстане и мерах по её нормализации. Стало известно, что обсудят на онлайн-конференции глав стран ОДКБ
10 января 2022 07:03

О ситуации в Казахстане и мерах по её нормализации. Стало известно, что обсудят на онлайн-конференции глав стран ОДКБ

Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с трагическими событиями в Казахстане
10 января 2022 06:34

Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с трагическими событиями в Казахстане

«В первую очередь это цементное сырьё». Какими полезными ископаемыми богата могилёвская земля?
09 января 2022 19:56

«В первую очередь это цементное сырьё». Какими полезными ископаемыми богата могилёвская земля?