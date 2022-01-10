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О ситуации в Казахстане и мерах по её нормализации. Стало известно, что обсудят на онлайн-конференции глав стран ОДКБ

10 января 2022 07:03
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Онлайн-конференция глав стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности для обсуждения ситуации в Казахстане пройдет сегодня, 10 января, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.  

В ходе мероприятия будет обсуждаться обстановка в Республике Казахстан и меры по ее нормализации.  

О ситуации в Казахстане и мерах по её нормализации. Стало известно, что обсудят на онлайн-конференции глав стран ОДКБ-1

С предложением созвать заседание Совета ранее выступил президент Казахстана. На фоне волнений в республике он попросил союзников по ОДКБ о военной помощи. Коллективные миротворческие силы были направлены в Казахстан. В их состав вошли военные из Беларуси, России, Киргизии, Армении и Таджикистана.  

Десятки погибших и тысячи пострадавших. Президент Казахстана объявил 10 января днём общенационального траура. Читайте здесь.

# Протесты в Казахстане # общество # Касым-Жомарт Токаев # Владимир Зайнетдинов # Фотофакт

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