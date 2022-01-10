Ерлан Тургумбаев о ситуации в Казахстане: освобождены все ранее захваченные здания акиматов

Новости Казахстана. В Казахстане оплакивают жертв народного противостояния. Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура ( подробнее здесь ), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в местах, где ранее происходили беспорядки, стабилизирована. О недавних событиях напоминают лишь усиленные меры безопасности и интернет по расписанию.

Ерлан Тургумбаев, и.о. министра внутренних дел Республики Казахстан:

Ситуация стабилизирована, силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения городов и областей.

В целом в стране почти порядок. В торговых центрах работают банкоматы, а в магазинах полно продуктов. Несмотря на просьбы правоохранителей остаться дома, людям не терпится вернуться к привычной жизни.

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