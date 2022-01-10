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Ерлан Тургумбаев о ситуации в Казахстане: освобождены все ранее захваченные здания акиматов

10 января 2022 07:26
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Новости Казахстана. В Казахстане оплакивают жертв народного противостояния. Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ерлан Тургумбаев о ситуации в Казахстане: освобождены все ранее захваченные здания акиматов-1

Ситуация в местах, где ранее происходили беспорядки, стабилизирована. О недавних событиях напоминают лишь усиленные меры безопасности и интернет по расписанию.  

Ерлан Тургумбаев о ситуации в Казахстане: освобождены все ранее захваченные здания акиматов-4

Ерлан Тургумбаев, и.о. министра внутренних дел Республики Казахстан:
Ситуация стабилизирована, силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения городов и областей.  

В целом в стране почти порядок. В торговых центрах работают банкоматы, а в магазинах полно продуктов. Несмотря на просьбы правоохранителей остаться дома, людям не терпится вернуться к привычной жизни.  

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# Протесты в Казахстане # Касым-Жомарт Токаев # Ерлан Тургумбаев # Фотофакт

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