Лукашенко: белорусская армия участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Можем это доказать кому угодно, но уже не надо

Даже совместные учения Союзного государства (а иначе – месседж западным партнерам «мы умеем себя защитить и нам есть чем ответить») не вразумил пыл по уши милитаризованных соседей. Учения «Союзная решимость» как раз стали отличным поводом для информационных атак и провокаций. Кто и как вел себя на пороге нового конфликта в регионе, Александр Лукашенко рассказал в подробностях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из-за усиления военной активности Вооруженных сил Украины, возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон, главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации. Как вы знаете, она была оказана. И России не оставили выбора. Мы в это время, я прежде всего, понимал и понимали мы, что с нами может быть. Но мы не втягивались в конфликт. Мы никого не провоцировали. Еще раз повторяю, для меня было важно прикрыть южную государственную границу. Это почти 1 500 километров. Вы знаете, президентом Путиным принято решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Естественно, предполагалось применение группировки войск, оставшейся на территории Беларуси. И он меня информировал об этом в пять часов утра 24 февраля. Перед принятием такого решения наша разведка обнаружила на территории Украины (и не только наша, но и россияне) в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов.

Это было вечером 23 февраля. До 11 вечера, где-то в 9-10-11 часов. Разведка обнаружила несколько зенитных и ракетных дивизионов, изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на нашей территории. То есть по тем войскам, которые я попросил Путина оставить в Беларуси. Одновременно с объявлением решения на проведение операции Россией был нанесен упреждающий удар по этим тяжелым вооружениям, по этим позициям. Чтобы предотвратить свои потери и воздействие на Беларусь. Если бы это не сделали, эти ракеты прилетели бы в Гомель и в Мозырь. Что такое Мозырь – не мне вам объяснять. Сегодня операция проводится на пяти направлениях. С Крыма, Донецко-луганского направления Киева, Чернигова и Харькова. При этом белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно, но сегодня уже не надо. Сегодня американцы, вчера, точнее, признали: мы не видим, чтобы Вооруженные Силы Беларуси принимали участие в этой операции. Более того, мы не видим, чтобы белорусская армия готовилась к участию в этой операции. Читайте средства массовой информации.

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