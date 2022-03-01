«Факты явно указывали на возможную подготовку Запада к агрессии». О чём рассказал Лукашенко на совещании?

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета Безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экономической войне, которую нам объявили все «демократии» без разбору, Украина ведь не была исключением. Санкции на ввоз наших товаров, бойкоты нефтепереработке и калию. Несколько раз устраивали вокруг импорта белорусского электричества танцы с бубном, то помогите, то заберите. А пока Беларусь терпеливо это переносила, Запад стягивал к нашим границам войска, не стесняясь залетать за границы дозволенного.