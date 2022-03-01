«Факты явно указывали на возможную подготовку Запада к агрессии». О чём рассказал Лукашенко на совещании?

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета Безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экономической войне, которую нам объявили все «демократии» без разбору, Украина ведь не была исключением. Санкции на ввоз наших товаров, бойкоты нефтепереработке и калию. Несколько раз устраивали вокруг импорта белорусского электричества танцы с бубном, то помогите, то заберите. А пока Беларусь терпеливо это переносила, Запад стягивал к нашим границам войска, не стесняясь залетать за границы дозволенного.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Под видом решения проблемы миграционного кризиса в сопредельных странах была создана группировка войск якобы для прикрытия границ от незаконного пересечения мигрантами. Численность ее, по нашим только данным, превысила 30 тысяч человек (подробности здесь). Появилась предвзятость в отношении наших граждан, передвигавшихся в Украину. И все это на фоне информационной истерии, надуманных обвинений в подготовке агрессии со стороны Беларуси. В совокупности все эти факты явно указывали на возможную подготовку Запада к агрессии против Беларуси и России.
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