Лукашенко: белорусам еще не хватает культуры земледелия

BELARUS-5425 – экспериментальный трактор, под капотом которого 542 лошадиные силы и у которого такие возможности, что подрезать его на повороте мировым конкурентам едва ли получится. С техническими способностями этого «белоруса», а еще с его перспективами на отечественных и мировых полях в Минском районе ознакомился Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый мощный BELARUS – Лукашенко показали чудо-трактор.

Возвращаясь к технике и добавляя ложечку дегтя в бочку меда. Все же конкретно этот трактор не на 100 % белорусский. Мотор и гидравлика частично сделаны с помощью наших иностранных друзей. А вот 100 % наш мотор должен появиться к концу года на ММЗ.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

И у нас еще пять тракторов уже собраны. Ждем своего двигателя до конца года. Мы уже с Минского моторного завода получим. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но ты имей в виду, что он не будет ссылаться на то, что двигатель полетел. А то будут: это не мы, это вот там. Нет, вы – конечный продавец – отвечаете, гарантии.

Конечно, мечтать можно было о такой обрабатывающей технике. Владимир Лукьянов, генеральный директор ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

При скорости 12 км в час этот агрегат готовит поле как стол. Александр Лукашенко:

Но надо смотреть. Вспашка – это основа, это себестоимость продукции.

К мечте было решено прикоснуться, но сначала предметный разговор с тем, кто ее четвертый день тестирует. – Иди сюда, дорогой. Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько уже на нем работаешь?

– На данный момент наработали 42 моточаса.

– Наработали или ты наработал?

– Я наработал.

– И что ты можешь сказать при первом приближении? Над чем тут поработать?

– Как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить. А так трактор неплохой, мощный.

Несколько технических характеристик. 500-сильный BELARUS с баком на 900 литров, расход 19 литров на гектар. Экономичным не назовешь, но над этим работают. Запрос есть.

Понятно, это же опытный образец. Здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Это наша себестоимость. Почему и в 11 лет это надо делать? Плуг, агрегат – и сеять.

Задача трактора – быть достаточно сильным, чтобы за собой тянуть и навесное оборудование. Президенту показали несколько вариантов: плуг, сеялка и прицеп для внесения удобрений. Глава государства вникает в детали и задает вопросы, чтобы реально понимать и разбираться, а значит, делать основательные выводы.

– Вот это для нас очень важно. Органика.

– Ну и особенность этого прицепа, что гидроборт. Ни транспортеров, ничего нет. Просто эта сплошная стенка, она выдвигает органику.

– Я видел, видел работу эту. Хорошая машина. Конечно, нам еще не хватает культуры работы: и в земледелии, и в животноводстве. Но если в земледелии-то, мы поправим, это не проблема. А в животноводстве пастухи, доярки и прочие, кто обслуживает, то шпагат бросят искусственный, то еще что-то. Органика должна быть чистой. Там ни камней, ни железа быть не должно. Когда это так – ну у него-то, наверное, это так в основном – это великое дело. Без органики никуда не денемся.