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Лукашенко: белорусам еще не хватает культуры земледелия

01 мая 2026 16:52
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BELARUS-5425 – экспериментальный трактор, под капотом которого 542 лошадиные силы и у которого такие возможности, что подрезать его на повороте мировым конкурентам едва ли получится. С техническими способностями этого «белоруса», а еще с его перспективами на отечественных и мировых полях в Минском районе ознакомился Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый мощный BELARUS – Лукашенко показали чудо-трактор.

Лукашенко: белорусам еще не хватает культуры земледелия-2

Возвращаясь к технике и добавляя ложечку дегтя в бочку меда. Все же конкретно этот трактор не на 100 % белорусский. Мотор и гидравлика частично сделаны с помощью наших иностранных друзей. А вот 100 % наш мотор должен появиться к концу года на ММЗ. 

Лукашенко: белорусам еще не хватает культуры земледелия-4

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
И у нас еще пять тракторов уже собраны. Ждем своего двигателя до конца года. Мы уже с Минского моторного завода получим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но ты имей в виду, что он не будет ссылаться на то, что двигатель полетел. А то будут: это не мы, это вот там. Нет, вы – конечный продавец – отвечаете, гарантии. 

Лукашенко: белорусам еще не хватает культуры земледелия-6

Конечно, мечтать можно было о такой обрабатывающей технике. 

Владимир Лукьянов, генеральный директор ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:
При скорости 12 км в час этот агрегат готовит поле как стол.

Александр Лукашенко:
Но надо смотреть. Вспашка – это основа, это себестоимость продукции.

Лукашенко: белорусам еще не хватает культуры земледелия-8

К мечте было решено прикоснуться, но сначала предметный разговор с тем, кто ее четвертый день тестирует.

– Иди сюда, дорогой. Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько уже на нем работаешь?
– На данный момент наработали 42 моточаса.
– Наработали или ты наработал? 
– Я наработал. 
– И что ты можешь сказать при первом приближении? Над чем тут поработать?
– Как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить. А так трактор неплохой, мощный.

Лукашенко: белорусам еще не хватает культуры земледелия-10

Несколько технических характеристик. 500-сильный BELARUS с баком на 900 литров, расход 19 литров на гектар. Экономичным не назовешь, но над этим работают. Запрос есть.

Лукашенко: белорусам еще не хватает культуры земледелия-12

Понятно, это же опытный образец. Здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Это наша себестоимость. Почему и в 11 лет это надо делать? Плуг, агрегат – и сеять.

Лукашенко: белорусам еще не хватает культуры земледелия-14
Лукашенко: белорусам еще не хватает культуры земледелия-15

Задача трактора – быть достаточно сильным, чтобы за собой тянуть и навесное оборудование. Президенту показали несколько вариантов: плуг, сеялка и прицеп для внесения удобрений. Глава государства вникает в детали и задает вопросы, чтобы реально понимать и разбираться, а значит, делать основательные выводы.

Лукашенко: белорусам еще не хватает культуры земледелия-17

– Вот это для нас очень важно. Органика.
– Ну и особенность этого прицепа, что гидроборт. Ни транспортеров, ничего нет. Просто эта сплошная стенка, она выдвигает органику.
– Я видел, видел работу эту. Хорошая машина. Конечно, нам еще не хватает культуры работы: и в земледелии, и в животноводстве. Но если в земледелии-то, мы поправим, это не проблема. А в животноводстве пастухи, доярки и прочие, кто обслуживает, то шпагат бросят искусственный, то еще что-то. Органика должна быть чистой. Там ни камней, ни железа быть не должно. Когда это так – ну у него-то, наверное, это так в основном – это великое дело. Без органики никуда не денемся.

Лукашенко: белорусам еще не хватает культуры земледелия-19

Органика имеет два свойства. Самое основное, наверное, не столько, какие там полезные вещества или удобрения есть – удобрения же вытягиваются растениями – самое главное, когда работаем с органикой, мы улучшаем гумус. Это основное. Мы качество почвы улучшаем.

В общем, пища для размышлений получена. В сухом остатке техникой глава государства остался доволен. Осталось скорректировать подходы к ее работе и к работе в целом.

Александр Лукашенко:
Пути, методы нам известны. Только не надо отступать. Надо делать, делать, делать. Ну что, еще раз с праздником. А то журналисты хотят отдохнуть, а мы их тут таскаем по полям. Будем надеяться, что это будет качественный агрегат.

Лукашенко предупредил промышленников об ответственности за качество техники.

# Рабочая поездка Президента # Государственная политика в области сельского хозяйства # Александр Лукашенко

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