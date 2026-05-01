Почти полсотни школ и детских садов планируют открыть в Беларуси к 2030 году

Праздник Труда – так уж в этом году совпало календарно – открывает длинные майские выходные, да еще и с устойчивым потеплением: отличная возможность отдохнуть на природе или открыть дачный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот праздничный день – повод поговорить о неравнодушии каждого к тому, что делает, об ответственном отношении к своему труду. Ведь именно из этих слагаемых получается наш общий результат. И это та формула, суть которой «зашита» в, казалось бы, очень простой, но важной фразе «Время конкретных дел».