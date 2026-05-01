Почти полсотни школ и детских садов планируют открыть в Беларуси к 2030 году

Праздник Труда – так уж в этом году совпало календарно – открывает длинные майские выходные, да еще и с устойчивым потеплением: отличная возможность отдохнуть на природе или открыть дачный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот праздничный день – повод поговорить о неравнодушии каждого к тому, что делает, об ответственном отношении к своему труду. Ведь именно из этих слагаемых получается наш общий результат. И это та формула, суть которой «зашита» в, казалось бы, очень простой, но важной фразе «Время конкретных дел».
Эта фраза, которая уже прочно закрепилась в лексиконе белорусов, стала лейтмотивом главного общественно-политического события. И именно тогда, на ВНС, мы коллективно определили, по сути, пошаговый план тех самых конкретных дел на пятилетнем треке развития страны, обозначив семь стержневых и конкретных направлений: от поддержки семьи и здоровья нации до обороноспособности, цифровой трансформации экономики и укрепления белорусских регионов.
«Время конкретных дел» – это и конкретные, взвешенные, весьма напряженные, но абсолютно реалистичные и обязательно коллективно решаемые задачи. Период до 2030-го станет временем экономического роста – не менее 3 % в год и почти 16 % по итогам пятилетки. На этом треке доля малого и среднего бизнеса прирастет до 33 %. А еще мы откроем почти полсотни школ и детских садов, построим более 200 молочно-товарных ферм, возведем 5 миллионов «квадратов» арендного жилья, отремонтируем и построим 25 тысяч километров дорог, а это почти как от Минска до Антарктиды и обратно.