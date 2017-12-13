Лукашенко: «Беларусь вступает в новый этап развития – период построения интеллектуальной экономики»

Новости Беларуси. Будущее науки определилось во Дворце Республики. II Съезд ученых собрал больше 2000 представителей научного сообщества со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна идет в ногу со всем миром. Высокий уровень белорусских разработок отмечают ученые из разных стран. В Минск прибыли известные ученые Союзного государства, СНГ, ведущих зарубежных академий, мировых научно-исследовательских центров. К участникам пленарного заседания научного совета обратился Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В современном мире наука – важнейший фактор прогресса. Мы это хорошо понимаем, именно поэтому постоянно уделяем внимание динамичному развитию данной сферы. 10 лет назад на I Съезде ученых представители научного сообщества страны впервые собрались вместе, чтобы обсудить состояние, насущные проблемы отечественной науки, наметить пути их решения. Уже тогда магистральным направлением мы определили ее прикладной характер. За десятилетие сделано немало. Эффективные белорусские разработки получили широкое признание. Предприняты шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы научно-инновационной деятельности. Реализованы мероприятия по углублению взаимодействия науки с организациями реального сектора экономики и социальной сферы. Выстроена система поддержки талантливой молодежи.

В белорусском обществе накоплен значительный научный кадровый ресурс. Сегодня более 25 тысяч сотрудников выполняют научные исследования и разработки. Вы, ученые, без преувеличения представляете собой интеллектуальный цвет нации. И когда вам покоряются новые вершины, я как глава государства и весь белорусский народ искренне радуемся этому. Нам есть чем гордиться. В Беларуси работают ученые с мировыми именами. Ваш талант, неиссякаемая энергия, опыт и знания служат на благо белорусского народа и нашего молодого суверенного государства. Благодаря вашим усилиям наблюдается рост инновационной активности в промышленном секторе. Объем выпуска научно-технической и инновационной продукции за прошлую пятилетку увеличился более чем в два раза. По ряду научных исследований получены результаты, имеющие мировое значение.

Глава государств отметил, что нужно уметь заглядывать за горизонты. Потому на Съезде идет речь о постановке задач не на годы – на десятилетия вперед. Ключевой документ, который вынесен на II Съезд ученых Беларуси, — проект стратегии «Наука и технологии: 2018–2040». Ожидается, что реализация программы повысит наукоемкость ВВП до 3 %, а доля прорывных исследований и разработок возрастет до 30 % в общем объеме.

Александр Лукашенко:

К созданию этой стратегии была привлечена большая группа ученых-практиков, которые изучили мировой опыт, сформулировали новые задачи построения инновационной экономики и научно-технические приоритеты. Многие из вас участвовали в подготовке этой масштабной программы. В стратегии мы попытались определить нашу будущую модель «Беларусь интеллектуальная». Мы определили ее ключевые компоненты: сквозная цифровизация экономики и создание IT-страны, развитый неоиндустриальный комплекс, отвечающий вызовам четвертой промышленной революции, высокоинтеллектуальное общество. Проект документа прошел широкое обсуждение, как здесь было сказано. Но еще раз надо к нему вернуться с учетом состоявшихся секционных дискуссий, предложений, которые будут высказаны делегатами Съезда. Нам необходимо объективно оценить все плюсы и минусы, чтобы получилась у нас напряженная, но реально выполнимая программа действий. На перспективу она должна придать динамичный темп инновационного развития и вывести страну на передовые позиции научно-технического прогресса. К ее реализации должны подключиться все, все наше общество.

Беларусь вступает в новый этап развития – период построения интеллектуальной экономики. Нам важно продолжить движение вперед, опираясь на надежный фундамент, созданный за предыдущие годы, и приобретенный опыт. Реализация намеченных задач позволит усилить качество жизни населения, вывести экономику Беларуси на более высокий уровень, формируя новые факторы долгосрочного экономического роста. Мы обеспечим устойчивое сбалансированное развитие нашей страны за счет сочетания эффективного государственного управления, повышения роли науки и образования, растущего инновационного потенциала.

Ассигнования на науку вырастут, но нам не нужны пустоцветы. Президент на Съезде ученых дал четко понять, что будущее за высокотехнологичными производствами. Пока же они развиваются недостаточно динамично, на это обратил внимание Александр Лукашенко. Обращаясь к участникам форума, глава государства подробно проанализировал достижения и то, над чем еще предстоит работать. Беларусь твердо вступает на путь интеллектуальной экономики. Разработки, которые уже сегодня приносят пользу, были представлены во Дворце Республики.