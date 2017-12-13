Цифровизация экономики, создание IT-страны и развитие неоиндустриального комплекса: что обсуждают на заседании ІІ Съезда ученых Беларуси

Глава государства отметил: нужно уметь заглядывать за горизонты. Потому речь идет на Съезде о постановке задач не на годы – десятилетия вперед. Ключевой документ, который вынесен на II Съезд ученых Беларуси, – проект стратегии «Наука и технологии: 2018-2040». Ожидается, что реализация программы повысит наукоемкость ВВП до 3 %, а доля прорывных исследований и разработок возрастет до 30 % в общем объеме.

Новости Беларуси. Итоги Года науки подводят на II Съезде ученых в Минске 13 декабря, где собрались более 2000 представителей научного сообщества со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

К созданию этой стратегии была привлечена большая группа ученых, практиков, которая изучила мировой опыт, сформулировала новые задачи построения инновационной экономики и научно-технические приоритеты. Многие из вас участвовали в подготовке этой масштабной программы. В стратегии мы попытались определить нашу будущую модель «Беларусь интеллектуальная». Мы определили ее ключевые компоненты: сквозная цифровизация экономики и создание IT-страны, развитый неоиндустриальный комплекс, отвечающий вызовам четвертой промышленной революции, высокоинтеллектуальное общество.

Проект документа прошел широкое обсуждение, как здесь было сказано. Но еще раз надо к нему вернуться с учетом состоявшихся секционных дискуссий, предложений, которые будут высказаны делегатами Съезда. Нам необходимо объективно оценить все плюсы и минусы, чтобы получилась у нас напряженная, но реально выполнимая программа действий, на перспективу она должна придать динамичный темп инновационного развития и вывести страну на передовые позиции научно-технического прогресса. К ее реализации должны подключиться все, всё наше общество.

Беларусь вступает в новый этап развития – период построения интеллектуальной экономики. Нам важно продолжить движение вперед, опираясь на надежный фундамент, созданный за предыдущие годы, и приобретенный опыт. Реализация намеченных задач позволит усилить качество жизни населения, вывести экономику Беларуси на более высокий уровень, формируя новые факторы долгосрочного экономического роста. Мы обеспечим устойчивое сбалансированное развитие нашей страны за счет сочетания эффективного государственного управления, повышения роли науки и образования, растущего инновационного потенциала.

Ассигнования на науку вырастут, но нам не нужны пустоцветы. Президент на Съезде ученых дал четко понять, что будущее – за высокотехнологичными производствами. Пока же они развиваются не достаточно динамично. На это обратил внимание Александр Лукашенко. Обращаясь к участникам форума, глава государства подробно проанализировал достижения и то, над чем еще предстоит работать.