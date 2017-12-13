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Не забудьте загадать желание: в ночь на 14 декабря белорусы увидят мощный звездопад

13 декабря 2017 12:04
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Новости Беларуси. Предстоящей ночью белорусы могут увидеть мощный звездопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пик метеорного потока Геминиды – одного из самых активных за весь год – ожидается ближе к утру.

Не забудьте загадать желание: в ночь на 14 декабря белорусы увидят мощный звездопад-1

В небе ожидается до сотни «падающих звезд» в час. В основном, метеоры будут желтого или оранжевого цветов. Наблюдать за ними рекомендуют вдали от городской суеты.

# общество # Фотофакт # Астрономия

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