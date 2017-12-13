Лукашенко – ученым: «Вы представляете собой интеллектуальный цвет нации»

Наша страна идет в ногу со всем миром. Высокий уровень белорусских разработок отмечают ученые из разных стран. В Минск прибыли известные ученые Союзного государства, СНГ, ведущих зарубежных академий, мировых научно-исследовательских центров.

Новости Беларуси. Будущее науки 13 декабря определяется во Дворце Республики. II Съезд ученых собрал больше 2000 представителей научного сообщества со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В современном мире наука – важнейший фактор прогресса. Мы это хорошо понимаем, именно поэтому постоянно уделяем внимание динамичному развитию данной сферы. 10 лет назад на I Съезде ученых представители научного сообщества страны впервые собрались вместе, чтобы обсудить состояние, насущные проблемы отечественной науки, наметить пути решения их. Уже тогда магистральным направлением мы определили ее прикладной характер.

За десятилетие сделано немало. Эффективные белорусские разработки получили широкое признание. Предприняты шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы научно-инновационной деятельности. Реализованы мероприятия по углублению взаимодействия науки с организациями реального сектора экономики и социальной сферы. Выстроена система поддержки талантливой молодежи.

В белорусском обществе накоплен значительный научный кадровый ресурс. Сегодня более 25 тысяч сотрудников выполняют научные исследования и разработки.

Вы, ученые, без преувеличения, представляете собой интеллектуальный цвет нации. И когда вам покоряются новые вершины, я, как глава государства, и весь белорусский народ, искренне радуются этому.

Нам есть чем гордиться. В Беларуси работают ученые с мировыми именами. Ваш талант, неиссякаемая энергия, опыт и знания служат на благо белорусского народа и нашего молодого суверенного государства. Благодаря вашим усилиям, наблюдается рост инновационной активности в промышленном секторе. Объем выпуска научно-технической и инновационной продукции за прошлую пятилетку увеличился более чем в два раза. По ряду научных исследований получены результаты, имеющие мировое значение.