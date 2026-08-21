В Беларуси пресекли деятельность нескольких узлов связи мошенников

Помогали мошенникам, рассчитывая на легкие деньги. В нескольких регионах Беларуси пресекли работу узлов связи, которые могли использоваться зарубежными колл-центрами для обмана граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным МВД, техническую базу для такого сомнительного заработка местные жители размещали прямо у себя дома. Управлять ею можно было дистанционно через зарубежные серверы – совершать звонки и массово рассылать сообщения.
Алексей Новаш, заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси:
Сотрудниками Министерства внутренних дел на постоянной основе проводятся оперативные и профилактические мероприятия по установлению функционирующего на территории Республики Беларусь телекоммуникационного оборудования. В результате проведения таких мероприятий в нескольких регионах нашей страны установлены лица, которые по месту жительства разместили и обеспечивали функционирование SIM-банков и GSM-шлюзов. Изъято более 30 единиц оборудования, а также более 20 тысяч иностранных SIM-карт операторов сотовой связи.
Подобные случаи наглядно показывают, что современное телефонное мошенничество – это уже не только звонок из-за границы, а целая техническая инфраструктура. Причем ее звеньями порой становятся люди, которые рассчитывают просто заработать. Но незнание конечной цели такого «бизнеса» не всегда освобождает от последствий.