В Беларуси пресекли деятельность нескольких узлов связи мошенников

Помогали мошенникам, рассчитывая на легкие деньги. В нескольких регионах Беларуси пресекли работу узлов связи, которые могли использоваться зарубежными колл-центрами для обмана граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным МВД, техническую базу для такого сомнительного заработка местные жители размещали прямо у себя дома. Управлять ею можно было дистанционно через зарубежные серверы – совершать звонки и массово рассылать сообщения.