БГУ принял в свою команду 150 молодых специалистов

Это выпускники как самого БГУ, так и других вузов страны. Чтобы первые рабочие дни прошли увереннее, для молодых специалистов организовали встречу на базе географического факультета. И вместо формального знакомства – прямой разговор с руководством университета. Вчерашние студенты смогли задать волнующие их вопросы – от условий работы и профессионального роста до возможностей, которые открывает университет для молодых кадров.

Дмитрий Курлович, первый проректор Белорусского государственного университета:

В БГУ такое мероприятие проходит впервые. Мы собрали под одной площадкой всех молодых работников, которые приходят в этом году в наш университет работать. И устроили для них такое знакомство с университетом, это экскурсии по студенческому городку. Это непосредственно площадка диалоговая, которая позволила молодым работникам узнать про структуру университета, про его миссию, про его стратегические цели и задачи. За последние три года произошло большое омоложение кадров. Средний возраст снизился с 48 до 46 лет.

Новым сотрудникам, среди которых есть и преподаватели, рассказали о корпоративной культуре, возможностях профессионального роста, а также о мерах поддержки. Молодым специалистам предусмотрены надбавки к зарплате, место в общежитии или арендное жилье. Такой подход помогает не только привлечь кадры, но и закрепить их в университете. Как результат, 90 % молодых специалистов остаются в вузе.