БГУ принял в свою команду 150 молодых специалистов

От студенческой скамьи до первого рабочего места – один шаг. Белорусский государственный университет принял в свою команду 150 новых сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От студенческой скамьи до первого рабочего места – один шаг. Белорусский государственный университет принял в свою команду 150 новых сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это выпускники как самого БГУ, так и других вузов страны. Чтобы первые рабочие дни прошли увереннее, для молодых специалистов организовали встречу на базе географического факультета. И вместо формального знакомства – прямой разговор с руководством университета. Вчерашние студенты смогли задать волнующие их вопросы – от условий работы и профессионального роста до возможностей, которые открывает университет для молодых кадров.
Дмитрий Курлович, первый проректор Белорусского государственного университета:
В БГУ такое мероприятие проходит впервые. Мы собрали под одной площадкой всех молодых работников, которые приходят в этом году в наш университет работать. И устроили для них такое знакомство с университетом, это экскурсии по студенческому городку. Это непосредственно площадка диалоговая, которая позволила молодым работникам узнать про структуру университета, про его миссию, про его стратегические цели и задачи. За последние три года произошло большое омоложение кадров. Средний возраст снизился с 48 до 46 лет.
Новым сотрудникам, среди которых есть и преподаватели, рассказали о корпоративной культуре, возможностях профессионального роста, а также о мерах поддержки. Молодым специалистам предусмотрены надбавки к зарплате, место в общежитии или арендное жилье. Такой подход помогает не только привлечь кадры, но и закрепить их в университете. Как результат, 90 % молодых специалистов остаются в вузе.
Юлия Гуринович, специалист по обеспечению учебного процесса Белорусского государственного университета:
Белорусский государственный университет предоставляет широкие возможности для молодых специалистов. Это развитие в научной сфере, международное сотрудничество, участие в международных проектах, а также социальная поддержка. За мной закрепили наставника, который оказывает мне большую помощь на первых этапах: объясняет, как что устроено в университете, как правильно поступить в той или иной ситуации, разъясняет какие‑то организационные моменты. Коллектив воспринял меня очень добродушно, потому что в нашем отделе работают также молодые сотрудники, которые являются молодыми специалистами, либо уже продолжают свою работу без этого статуса.
За каждым молодым сотрудником закрепляют опытного наставника, который поможет быстрее освоиться и войти в профессию. В БГУ делают ставку на преемственность поколений: опыт старших коллег здесь должен стать опорой для новых идей. Поэтому инициативы молодежи поддерживают – в том числе стремление развиваться в науке и реализовывать собственные проекты.