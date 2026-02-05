Лукашенко: Беларусь и Казахстан имеют одинаковые взгляды на развитие мира

Беларусь готова развивать сотрудничество с Казахстаном по любому направлению и в любых формах. Об этом сегодня, 5 февраля, шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казахстан – давний и надежный партнер Беларуси. Дипломатическим отношениям двух стран более 30 лет, а их устойчивость во многом подкрепляется еще и личными контактами лидеров. Президенты регулярно общаются как на площадках интеграционных объединений, так и напрямую в ходе двусторонних встреч и телефонных разговоров. Это создает прочную основу для развития сотрудничества. Ключевым направлением остается экономика. Взаимный товарооборот уже превысил миллиард долларов, однако потенциал взаимодействия значительно выше. Минск и Астана ставят цель к 2030 году увеличить объемы торговли до двух миллиардов долларов. При этом Беларусь нацелена не только на расширение поставок – от продукции машиностроения до продовольствия, но и на углубление кооперации.

Речь идет о создании совместных производств, к примеру, в сфере сельскохозяйственной и карьерной техники. Такой формат сотрудничества позволяет не просто торговать, а формировать долгосрочные производственные цепочки, укрепляя экономическую устойчивость обеих стран. Именно в этом направлении, подчеркнул Александр Лукашенко, и следует двигаться дальше. Беларусь готова развивать сотрудничество с Казахстаном по любому направлению – Лукашенко. Кроме того, в ходе встречи затрагивалась международная повестка и подходы Беларуси и Казахстана к ключевым мировым процессам. Как отметил Александр Лукашенко, расхождений в позициях двух стран нет – взгляды на развитие современного мира совпадают.