Лукашенко: Беларусь и Казахстан имеют одинаковые взгляды на развитие мира
Беларусь готова развивать сотрудничество с Казахстаном по любому направлению и в любых формах. Об этом сегодня, 5 февраля, шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Казахстан – давний и надежный партнер Беларуси. Дипломатическим отношениям двух стран более 30 лет, а их устойчивость во многом подкрепляется еще и личными контактами лидеров. Президенты регулярно общаются как на площадках интеграционных объединений, так и напрямую в ходе двусторонних встреч и телефонных разговоров. Это создает прочную основу для развития сотрудничества.
Ключевым направлением остается экономика. Взаимный товарооборот уже превысил миллиард долларов, однако потенциал взаимодействия значительно выше. Минск и Астана ставят цель к 2030 году увеличить объемы торговли до двух миллиардов долларов. При этом Беларусь нацелена не только на расширение поставок – от продукции машиностроения до продовольствия, но и на углубление кооперации.
Речь идет о создании совместных производств, к примеру, в сфере сельскохозяйственной и карьерной техники. Такой формат сотрудничества позволяет не просто торговать, а формировать долгосрочные производственные цепочки, укрепляя экономическую устойчивость обеих стран. Именно в этом направлении, подчеркнул Александр Лукашенко, и следует двигаться дальше.
Беларусь готова развивать сотрудничество с Казахстаном по любому направлению – Лукашенко.
Кроме того, в ходе встречи затрагивалась международная повестка и подходы Беларуси и Казахстана к ключевым мировым процессам. Как отметил Александр Лукашенко, расхождений в позициях двух стран нет – взгляды на развитие современного мира совпадают.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается международной повестки и наших подходов и взглядов, тут, по-моему, разницы абсолютно никакой нет. Мы одинаково видим развитие нашего мира. Мы сторонники многополярности. Мы хотим, чтобы новые страны, которые образовались, в том числе после распада Союза, были суверенными и независимыми. Вы это прекрасно знаете, и ваш Президент в том числе. Вы нам здорово помогли в период нашей попытки вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. Я прежде всего обращался к казахстанским своим друзьям. Они не только поддержали нас, но и помогли в работе с другими странами, чтобы такая же поддержка была оказана.
Мы вам очень благодарны, и мы с вами прекрасно помним, что как Казахстан, так и Беларусь входят в ряд международных организаций, региональных, начиная от ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и заканчивая глобальной Организацией Объединенных Наций. То есть мы вместе присутствуем там, где нам нужно, где наши интересы сосредоточены. Это говорит об одинаковых подходах к решению тех или иных мировых и региональных проблем.
Отметим, что парламентская делегация Казахстана прибыла в Беларусь накануне. Программа визита насыщенная и практико-ориентированная: это и посещения производственных площадок, и встречи в Палате представителей и Совете Республики.