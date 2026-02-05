В коллекции у этого белоруса – 705 чучел животных и птиц. Побывали в гостях у таксидермиста

Этот деревянный терем на окраине Жодино знают многие.

Своего рода дом-музей, в котором живет интереснейший человек Геннадий Пузанкевич. Встречает он нас в обуви на босую ногу. И это в такой-то мороз, потому что уже много лет ведет здоровый образ жизни. Однако не только этим увлечением он может удивить.

Заходим в дом и сразу попадаем в зоологический музей. Еще одно его хобби – таксидермия. Все животные попадают к мастеру неживыми. Причины разные.

Геннадий Пузанкевич, путешественник, таксидермист, фотограф:

Много попадает птиц на автомобильных трассах, машинами сбивается. Также на электропроводах погибает много. Суровыми зимами – от голода. Это у меня была мечта с детства, со школы, именно дать птицам вторую жизнь, чтобы она не просто так пропала, чтобы можно было ей любоваться.