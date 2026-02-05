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В коллекции у этого белоруса – 705 чучел животных и птиц. Побывали в гостях у таксидермиста

05 февраля 2026 13:32
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Этот деревянный терем на окраине Жодино знают многие. 

В коллекции у этого белоруса – 705 чучел животных и птиц. Побывали в гостях у таксидермиста-2

Своего рода дом-музей, в котором живет интереснейший человек Геннадий Пузанкевич. Встречает он нас в обуви на босую ногу. И это в такой-то мороз, потому что уже много лет ведет здоровый образ жизни. Однако не только этим увлечением он может удивить. 

В коллекции у этого белоруса – 705 чучел животных и птиц. Побывали в гостях у таксидермиста-4

Заходим в дом и сразу попадаем в зоологический музей. Еще одно его хобби – таксидермия. Все животные попадают к мастеру неживыми. Причины разные. 

В коллекции у этого белоруса – 705 чучел животных и птиц. Побывали в гостях у таксидермиста-6

Геннадий Пузанкевич, путешественник, таксидермист, фотограф:
Много попадает птиц на автомобильных трассах, машинами сбивается. Также на электропроводах погибает много. Суровыми зимами – от голода. Это у меня была мечта с детства, со школы, именно дать птицам вторую жизнь, чтобы она не просто так пропала, чтобы можно было ей любоваться. 

В коллекции у этого белоруса – 705 чучел животных и птиц. Побывали в гостях у таксидермиста-8

В коллекции Геннадия Пузанкевича 705 чучел животных и птиц. Всего же он создал более 11 тысяч таких экспонатов. Многие из них находятся в белорусских музеях, что-то в частных коллекциях за пределами страны. 

Подробности в видео.

# Хобби

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