Беларусь готова развивать сотрудничество с Казахстаном по любому направлению – Лукашенко

Беларусь готова развивать сотрудничество с Казахстаном по любому направлению и в любых формах. Об этом сегодня, 5 февраля, шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казахстан – давний и надежный партнер Беларуси. Дипломатическим отношениям двух стран более 30 лет, а их устойчивость во многом подкрепляется еще и личными контактами лидеров. Президенты регулярно общаются как на площадках интеграционных объединений, так и напрямую в ходе двусторонних встреч и телефонных разговоров. Это создает прочную основу для развития сотрудничества. Ключевым направлением остается экономика. Взаимный товарооборот уже превысил миллиард долларов, однако потенциал взаимодействия значительно выше. Минск и Астана ставят цель к 2030 году увеличить объемы торговли до двух миллиардов долларов. При этом Беларусь нацелена не только на расширение поставок – от продукции машиностроения до продовольствия, но и на углубление кооперации. Речь идет о создании совместных производств, к примеру, в сфере сельскохозяйственной и карьерной техники. Такой формат сотрудничества позволяет не просто торговать, а формировать долгосрочные производственные цепочки, укрепляя экономическую устойчивость обеих стран. Именно в этом направлении, подчеркнул Александр Лукашенко, и следует двигаться дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как я всегда говорю, основой всегда является торговля. И надо сказать, что я когда-то мечтал, что мы с Казахстаном подойдем близко к миллиарду долларов товарооборота. Сегодня мы уже имеем, по подсчетам, миллиард и больше, но есть куда стремиться. У нас высокотехнологичная страна. Вы знаете, что мы производим на 50 %, а может и больше процентов, больше того, что мы можем потребить. И это по всем направлениям, по всем видам товаров. Поэтому если вас устраивают наши товары, которые мы можем здесь производить, мы страна машиностроительная, у нас развито, вы знаете, сильно развито сельское хозяйство, это то, что надо Казахстану. Я ведь тоже Казахстан знаю очень хорошо еще с советских времен. Поэтому мы готовы поставлять вам не только товары, они известны. Мы знаем, в каких товарах нуждается Казахстан. Но если на длительную перспективу, то мы готовы открывать у вас совместное производство с казахстанцами, вместе работать и двигаться в этом направлении. Думаю, что, разговаривая на одном языке, нам это будет гораздо проще. Хотя я прекрасно понимаю, что сегодня Центральная Азия, а Центральная Азия – это Казахстан, прежде всего, ну, Узбекистан, мы знаем, взоры кого устремлены в эту часть нашей планеты. Как человек опытный, я всегда говорю и советую своим коллегам и другим, что друзей на стороне найти сегодня очень сложно. Даже если Казахстан или Беларусь их найдут, не надо терять старых друзей.