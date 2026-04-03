Анна Королёва заняла 7-е место в спринте свободным стилем этапа КР по лыжным гонкам

Анна Королёва заняла седьмое место в спринте свободным стилем на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кировске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего на старт вышли 82 девушки. Белоруска успешно преодолела квалификацию и оказалась в сильнейшей тридцатке.

В своем четвертьфинале она финишировала третьей, но ее время позволило шагнуть в следующий круг. Однако в решающий забег землячка пробиться не смогла и стала седьмой. Еще одна представительница нашей страны Анна Мачехина расположилась на 21-й позиции в итоговом протоколе. Победу одержала Ксения Шорохова из Тюменской области. Программу турнира завершат масс-старты на 10 километров свободным стилем, которые пройдут в воскресенье.