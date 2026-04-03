Лукашенко организовали экскурсию по новой поликлинике в Уручье

Возможности столичной медицины – на всю страну. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, открывая новую городскую поликлинику в Минске. Речь уже не о точечном проекте, а о выстраивании системы. Новая поликлиника стала поводом поговорить о будущем всего здравоохранения: от технологий и доступности до принципов, на которых она должна работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нас нет амбиций, у нас есть одно желание – создать страну для жизни. А у нас для этого есть все. Не хватает только понимания, что в условиях таких изменений в мире нельзя расслабляться. Президент говорит об этом прямо и всегда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я поручил главе Администрации заняться вопросом какого-то района. Может, моего Шкловского, где я работал. Я много о нем говорю, потому что знаю там каждый клочок земли. Реформа сельского хозяйства оттуда начиналась. С фермы, где работала когда-то моя мать и я вместе с ней. Потому что я это все знаю. Что было в советские времена? Тогда же были райисполком, райком партии, партийные органы были. И что сейчас? Лукашенко призвал не пенять на нехватку кадров в здравоохранении.

Завершился очередной этап модернизации столичного здравоохранения. Подведение итогов заняло минут семь. Меняется подход и к оказанию скорой медицинской помощи. Будет более доступно.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Отработали вопрос разделить город на три части и построить три флагманских центра, но это будет просто пристройки к существующим. Один из них будет в НПЦ хирургии и трансплантологии, там три района будут обслуживаться, второй – 10-я клиническая больница и третья – больница скорой медицинской помощи.

Первому организовали экскурсию по поликлинике. На самых верхних этажах – то, что на высоте белорусского здравоохранения, – защита материнства. Президента пригласили в отделение гинекологии.

А вот тот самый подарок от первого – портативные УЗИ-аппараты.