Белорусские борцы готовятся к континентальному форуму до 20 лет. Определяющим стартом для формирования выездного состава стало первенство страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В течение одного соревновательного дня рефери провели более 150 схваток, включая финальные. 10 весов – 10 победителей, которым представится возможность завоевать медали на предстоящем континентальном форуме.

Возраст до 20 лет в борьбе – это когда ребята уже владеют техническим мастерством, но психологически и физически им надо еще дозреть. И крайне важно не форсировать победные результаты.