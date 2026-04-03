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Белорусские борцы готовятся к континентальному форуму до 20 лет

03 апреля 2026 17:52
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Белорусские борцы готовятся к континентальному форуму до 20 лет. Определяющим стартом для формирования выездного состава стало первенство страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские борцы готовятся к континентальному форуму до 20 лет-2

В течение одного соревновательного дня рефери провели более 150 схваток, включая финальные. 10 весов – 10 победителей, которым представится возможность завоевать медали на предстоящем континентальном форуме.

Возраст до 20 лет в борьбе – это когда ребята уже владеют техническим мастерством, но психологически и физически им надо еще дозреть. И крайне важно не форсировать победные результаты.

Подробнее в видео.

# Борьба

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