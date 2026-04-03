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Изменился график работы весенних ярмарок в Минске

03 апреля 2026 17:46
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Весенние ярмарки в Минске будут работать по новому графику. В ближайшие выходные торговля у «Чижовка-Арены» развернется только по субботам, 4 и 11 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения связаны с празднованием Пасхи у разных конфессий. В остальные дни ярмарка работает по привычному расписанию – с 8:00 до 16:00. Свою продукцию предлагают продавцы из всех регионов страны. Это фермеры и крупные предприятия. Наибольшим спросом пользуются овощи. Также в преддверии дачного сезона представлен широкий ассортимент саженцев деревьев, цветов, а также рассады томатов и перцев.

В Минске проходит сезон весенних ярмарок. Читайте здесь. 

# Ярмарки в Минске

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