Изменился график работы весенних ярмарок в Минске

Весенние ярмарки в Минске будут работать по новому графику. В ближайшие выходные торговля у «Чижовка-Арены» развернется только по субботам, 4 и 11 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения связаны с празднованием Пасхи у разных конфессий. В остальные дни ярмарка работает по привычному расписанию – с 8:00 до 16:00. Свою продукцию предлагают продавцы из всех регионов страны. Это фермеры и крупные предприятия. Наибольшим спросом пользуются овощи. Также в преддверии дачного сезона представлен широкий ассортимент саженцев деревьев, цветов, а также рассады томатов и перцев.