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Школа с бассейном и тиром появится в жилом районе Сокол

03 апреля 2026 17:51
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Карта столицы пополняется новыми социально значимыми объектами. Так, в самом отдаленном микрорайоне мегаполиса – Соколе – возводят школу на почти 800 мест. В образовательном учреждении будет тир, а также бассейн. Его смогут посещать все жители района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Школа с бассейном и тиром появится в жилом районе Сокол-2

Активно в Соколе строится и жилье. Завершается возведение нового квартала, который стал важным шагом в развитии этой части города. Здесь выросли 9 многоэтажек. Это более 60 тысяч квадратных метров жилья. Работы планируют завершить до июня. За этот период проведут также благоустройство территории. 

Во дворах для новоселов появятся спортивные и детские игровые зоны, а также площадка для выгула собак и несколько плоскостных стоянок. Установят малые архитектурные формы и завершат озеленение.

# Социальная инфраструктура # Школы Беларуси

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