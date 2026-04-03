Школа с бассейном и тиром появится в жилом районе Сокол

Карта столицы пополняется новыми социально значимыми объектами. Так, в самом отдаленном микрорайоне мегаполиса – Соколе – возводят школу на почти 800 мест. В образовательном учреждении будет тир, а также бассейн. Его смогут посещать все жители района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Активно в Соколе строится и жилье. Завершается возведение нового квартала, который стал важным шагом в развитии этой части города. Здесь выросли 9 многоэтажек. Это более 60 тысяч квадратных метров жилья. Работы планируют завершить до июня. За этот период проведут также благоустройство территории.

Во дворах для новоселов появятся спортивные и детские игровые зоны, а также площадка для выгула собак и несколько плоскостных стоянок. Установят малые архитектурные формы и завершат озеленение.