Более 65 тысяч куличей испекут к Пасхе на гродненском хлебозаводе

Христиане западной традиции готовятся к встрече Пасхи. Один из символов праздника – кулич. Если раньше его пекли исключительно дома, по семейным рецептам, то сегодня хлебозаводы и пекарни предлагают десятки вариантов – от классических булок до краффинов и кексов... Причем все чаще в магазинах можно приобрести уже освященную выпечку – обряд проводят прямо на производстве. Так, на гродненском хлебозаводе к празднику разработали около 30 видов куличей на любой вкус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой ингредиент объединяет все куличи и как сегодня создается главный символ Пасхи – в нашем следующем материале.

Только полный цикл производства для пасхальных куличей на гродненском хлебозаводе. Процесс занимает более трех часов, но результат того стоит. В мини-пекарне завода точно знают: в куличе главное – начинка, а именно пропорции любви, доброты и тепла, которые вкладывают пекари в будущее изделие. У заведующей производством Яны Печинской профессия, уж точно, неслучайно созвучна с фамилией. Девушка с детства готовила с мамой пироги, любила эксперименты с тестом – ее пасхальная корзина восхищала куличами. Теперь талант применяет в работе.

Яна Печинская, заведующая производством предприятия «Гроднохлебпром»:

Это такой процесс, в который мы вкладываем всю свою душу. С самого детства это было чем-то для нас особенным и необычным. Каждый у нас, кто-то католик, кто-то православный, ждал этого дня, субботы, чтобы пойти в костел или церковь и освятить кулич. Поэтому мы стараемся передать это все в процессе со своим хорошим настроением, с радостью. Мы стараемся, заранее обдумываем рецептуру, подготавливаем ингредиенты, замачиваем изюм. Мы вообще, например, замачивали изюм за неделю в этот раз.