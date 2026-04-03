Более 65 тысяч куличей испекут к Пасхе на гродненском хлебозаводе
Христиане западной традиции готовятся к встрече Пасхи. Один из символов праздника – кулич. Если раньше его пекли исключительно дома, по семейным рецептам, то сегодня хлебозаводы и пекарни предлагают десятки вариантов – от классических булок до краффинов и кексов... Причем все чаще в магазинах можно приобрести уже освященную выпечку – обряд проводят прямо на производстве. Так, на гродненском хлебозаводе к празднику разработали около 30 видов куличей на любой вкус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какой ингредиент объединяет все куличи и как сегодня создается главный символ Пасхи – в нашем следующем материале.
Только полный цикл производства для пасхальных куличей на гродненском хлебозаводе. Процесс занимает более трех часов, но результат того стоит.
В мини-пекарне завода точно знают: в куличе главное – начинка, а именно пропорции любви, доброты и тепла, которые вкладывают пекари в будущее изделие. У заведующей производством Яны Печинской профессия, уж точно, неслучайно созвучна с фамилией. Девушка с детства готовила с мамой пироги, любила эксперименты с тестом – ее пасхальная корзина восхищала куличами. Теперь талант применяет в работе.
Яна Печинская, заведующая производством предприятия «Гроднохлебпром»:
Это такой процесс, в который мы вкладываем всю свою душу. С самого детства это было чем-то для нас особенным и необычным. Каждый у нас, кто-то католик, кто-то православный, ждал этого дня, субботы, чтобы пойти в костел или церковь и освятить кулич. Поэтому мы стараемся передать это все в процессе со своим хорошим настроением, с радостью. Мы стараемся, заранее обдумываем рецептуру, подготавливаем ингредиенты, замачиваем изюм. Мы вообще, например, замачивали изюм за неделю в этот раз.
Более 65 тысяч пасхальных куличей изготовят на гродненском хлебозаводе. В работе дрожжевые и творожные варианты теста, изобилие начинок и разнообразие видов: от классических пирогов с изюмом до современных краффинов с вяленой клюквой. Технологи стремятся сохранить традиции, но каждый год добавить что-то новое. Неизменно одно – полностью натуральные ингредиенты. Большое внимание уделяют декору: меренгу и молочную глазурь украшают сахарными посыпками, шоколадными фигурами или фотопечатью с добрыми пасхальными сюжетами.
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