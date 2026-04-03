Муковозчик: прежде чем мириться с беглыми, стоит получить ответ на другой вопрос: а можно ли с ними мириться

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Open Source Intelligence, разведка по открытым источникам, OSINT – это просто, надо лишь внимательно читать разные интервью. И перед тем как спрашивать себя или других, будем ли мы мириться с беглыми, стоит получить ответ на другой вопрос: а можно ли с ними мириться? Для ответа давайте вспомним некоторые факты из истории независимой Беларуси – и цитаты из тех самых интервью.

1996 год, «национально ориентированное сообщество было в депрессии», говорят они о себе – и что? «Нам оставалась одна площадка, где не было конкурентов, – улица», признаются они сейчас в изначально противоправных действиях тогда.

И пусть «на пикеты приходило человек 20, они всегда были под бчб-флагом». И пусть «некалькi соцень маладафронтаўцаў абышлi амбасады заходнiх краiнаў у Менску пад лозунгам «Мы любiм Эўропу!». Это был не лизоблюдский позор – это была форма прямого финансового отчета: вот, мол, на что потрачены ваши деньги, смотрите сами. Подробности здесь.