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Совбезы Беларуси и Казахстана обсуждают противостояние новым вызовам и угрозам

21 октября 2021 08:18
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Противостояние новым вызовам и угрозам, их «гибридным» формам в эти дни в центре внимания в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Совбезы Беларуси и Казахстана обсуждают противостояние новым вызовам и угрозам-1

В Нур-Султане продолжается рабочий визит делегации Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси во главе с Александром Вольфовичем. Уже состоялись двусторонние консультации с участием экспертов двух стран. На повестке – оценка ситуации в области безопасности в регионе, обмен опытом, развитие сотрудничества, в том числе по обеспечению охраны госграниц.  

# Беларусь-Казахстан # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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