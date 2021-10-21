Защитят вас и окружающих. Действительно ли масочный режим может снизить заболеваемость коронавирусом?

С 9 октября в Беларуси введен обязательный масочный режим. Прибегнуть к ужесточению санитарных правил вынуждает коронавирус. Статистика заболеваемости COVID-19 не радует: каждый день в республике регистрируют около двух тысяч новых случаев заражения. Остановить распространение инфекции – вот основная цель всех противоэпидемических мероприятий.

Наталья Автухова, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Самое важное, чтобы население прочувствовало, что ношение маски необходимо с целью защиты как собственного здоровья, так и здоровья своего близкого окружения, которое находится дома, на работе. Чем больше лиц будут выполнять данное мероприятие, тем нам быстрее удастся стабилизировать ситуацию.

Носить маски и соблюдать дистанцию нужно во всех общественных местах, а также транспорте, включая такси. Наталья Автухова:

Нам очень помогают сотрудники метрополитена, контролеры в общественном транспорте, которые напоминают гражданам, что они должны посещать данные объекты только при использовании маски. Также прошу население не обижаться, если в магазине охрана, продавец, кассир попросит использовать маску. Вы должны помнить, что это проводится с целью сохранения вашего здоровья, не забывать о том, что на этих объектах тоже работают люди, у которых есть семьи, здоровье которых мы должны тоже сохранить.

Иван Цейтин, заведующий отделом гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Санитарно-эпидемиологическая служба продолжает осуществление надзорных мероприятий за соблюдением санэпидтребований по профилактике коронавирусной инфекции в отношении объектов и организаций всех форм собственности. Это могут быть мониторинги и другие надзорные мероприятия. То есть специалисты проверяют не только соблюдение масочного режима, но и других мер: уборка, дезинфекция, проведение измерения температуры тела работников. При выявлении нарушений субъекту хозяйствования выдается документ – это предписание или рекомендация об устранении нарушений. Дается срок на устранение этих нарушений. Если нарушения, которые выявлены, влекут угрозу здоровью граждан, деятельность объекта может быть остановлена. Важно правильно носить маску: она должна закрывать нос, рот, подбородок и, конечно же, заменяться каждые 2 часа. Только так можно защититься от вируса.