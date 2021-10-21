Шляпы, повязки, панамы. Выбираем стильный головной убор на зиму

Они согреют в холода, расставят акценты, и дело в шляпе. Головные уборы сегодня на первых строчках. Теплый гид начнем с панам и бейсболок. Летние хиты уверенно перешли в зимний сезон. Никак не хотят расставаться с ними модницы. Шерсть, мех, экокожа, стежка. В почете разные фактуры и украшения, от названий брендов до лоскутков в стиле пэчворк. Свежо и по-городскому динамично.

Анна Ботян, стилист:

Обращайте внимание на стеганые панамки. Может быть даже как этот вариант – двусторонние. Захотелось спокойного – выбираете черный вариант, если что – переворачиваете. Панамки и кепки можно внедрять в классический гардероб. Как здесь: мы взяли классическую рубашку, удлиненную рубашку-шубу и сверху панамку. Можно носить с костюмом, можно с тренчем, пальто. Это будет смотреться стильно и интересно.

Вернулись на модные подмостки кепи и фуражки. Пересмотрите в выходной «Острые козырьки», доктора Ватсона и добавьте ретроогонька. Анна Ботян:

Любые изделия из экокожи очень круто смотрятся, остро, необычно. У нас прекрасная модель, поэтому на ней смотрится такая фуражка. Можете добавлять такую перчинку и остроту в свой образ. Мы использовали кожаную куртку, но можно и с пальто, джинсами. Экспериментируйте.

Элегантные киношные шляпы никогда не сойдут с модного олимпа. Широкополые, федоры, в мужском стиле борсалино. Идеальной парой для них станут шелковые платки. Эстетика в чистом виде.

Анна Ботян:

Обращайте внимание на поля, чтобы они тоже были плотные, не свисали воланами. Когда свисает воланами, это смотрится очень небрежно. Структурированная шляпа круто смотрится. Выбирайте минималистичный декор – лента или цепочка. По форме лучше выбирать канотье или федору. Это классические шляпы, которые подойдут почти всем.

Аленка-стайл бьет рейтинги. Теплые косынки и платочки – маст-хэв. И если вы думаете, что это про бабушек, вы просто не умеете их готовить.

Анастасия Ананьева, продавец-консультант:

Дизайнеры сделали ход конем. Из непромокаемых болоньевых тканей, помимо пальто, сделали нам косынки. Косынки можно использовать как головной убор, как аксессуар в виде шарфа или подвешивать как дополнительное украшение.

Теплую нить продолжают вязаные шапки. Деликатная или массивная пряжа, с принтами или без, тут уж выбирайте на вкус. А вот цвет лучше однотонный. Так проще вписать в гардеробчик. Сочные цвета и помпоны растопят снег и превратят будни в рождественскую сказку.