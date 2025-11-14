Лукашенко: новые возможности для экономики с атомной энергетикой видим не только мы, это глобальный тренд

БелАЭС за годы работы выработала более 53 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О результатах работы станции, увеличении энергопотребления в стране и предложениях о строительстве второй АЭС или же третьего энергоблока сегодня, 14 ноября, шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел совещание.

Строительство БелАЭС стало одним из наиболее успешных проектов, в котором были применены передовые технологии мирового уровня. В свое время эту стройку неустанно критиковали соседи, однако сегодня многие из них сами не прочь иметь такую же станцию. Наглядный пример – Литва, когда-то закрывшая Игналинскую АЭС, которая обеспечивала страну электроэнергией на 100 %. Теперь Вильнюс ее демонтирует. В 2031 году начнется извлечение стержней обоих реакторов, а завершить процесс планируется к 2042 году. Только этот этап оценен почти в полмиллиарда евро. Для Литвы, чьи финансовые ресурсы и так незавидные, это серьезная финансовая нагрузка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Новые возможности для экономики с атомной энергетикой, конечно же, видим не только мы. Это глобальный тренд. Сегодня в мире эксплуатируется 416 ядерных реакторов, еще 63 находится на этапе строительства. По прогнозам МАГАТЭ, общая мощность АЭС в мире в ближайшие 25 лет увеличится более чем в два раза, а доля атомной генерации в мировом производстве электроэнергии вырастет до 12 %.

Но еще вчера многие западные политики пытались сделать ставку исключительно на возобновляемую энергетику. Сегодня там уже рассказывают о преимуществах сооружения АЭС, даже термин новый появился – «ренессанс атомной индустрии». Это касается и соседних стран – Польши и Литвы, которые рьяно противодействовали строительству нашей атомной станции. Отвоевали, отбились. Мы не отступили. Теперь они строят. Почему выли? Вывод напрашивается сам по себе.