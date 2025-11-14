Современная жизнь пронизана технологиями – как работают Viber-чаты ЖКХ, узнали у депутата Мингорсовета

Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов:

Служба 115, конечно, работает, граждане подают заявки. Но сегодня есть Viber-чаты. У нас в Заводском районе он организован. Все жители, которые хотят участвовать в Viber-чате, подключаются через соседа, друга. У нас размещены на сайтах, как можно подключиться. Далее при проведении капитального ремонта на каждом жилом доме создается Viber-чат, где мы видим, что можно, что человек хочет, что ему разъяснить или что-то он не понимает. Дальше у нас есть Viber-чат в благоустройстве, производственном отделе. То есть жители у нас не остаются без внимания. Мы стараемся работать на опережение сегодня. Потому что не каждый житель знает, что, где, как должно делаться. То есть какая порядковая очередь его делается или какие виды работ выполняются при капитальном ремонте. Я хочу все. Конечно, есть сегодня соответствующие постановления, по каким мы работаем и будем дальше работать.

Подробности в видео.