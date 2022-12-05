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Давно мечтали о таком подарке. В агрогородке Морочь открыли детскую площадку

05 декабря 2022 09:53
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Новости Беларуси. Для игр и занятий спортом. В агрогородке Морочь открыли детскую площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давно мечтали о таком подарке. В агрогородке Морочь открыли детскую площадку-1

Жители агрогородка давно мечтали о таком подарке. Игровая зона разместилась на улице Парковой. Здесь благоустроили прилегающую территорию. Установили современное игровое оборудование для детей разного возраста: горки, лесенки, качели. Игровой комплекс получился красочным и многофункциональным.

Давно мечтали о таком подарке. В агрогородке Морочь открыли детскую площадку-4

Анна Коневега, председатель Морочского сельисполкома:
Обустройством детской игровой площадки в агрогородке Морочь начали заниматься в этом году, летом, когда была изначально подготовлена площадка, сделан забор. Вообще, у нас территория парка очень большая. Если ближе к озеру брать, то у нас там волейбольная площадка. Установлена площадка, столики и столы для занятий настольными играми.

Давно мечтали о таком подарке. В агрогородке Морочь открыли детскую площадку-7

Дальнейший план – спортивная зона для жителей. Она разместится рядом с футбольным полем на улице Парковой.

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# Социальная инфраструктура # общество # Анна Коневега # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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