Давно мечтали о таком подарке. В агрогородке Морочь открыли детскую площадку

Жители агрогородка давно мечтали о таком подарке. Игровая зона разместилась на улице Парковой. Здесь благоустроили прилегающую территорию. Установили современное игровое оборудование для детей разного возраста: горки, лесенки, качели. Игровой комплекс получился красочным и многофункциональным.

Анна Коневега, председатель Морочского сельисполкома:

Обустройством детской игровой площадки в агрогородке Морочь начали заниматься в этом году, летом, когда была изначально подготовлена площадка, сделан забор. Вообще, у нас территория парка очень большая. Если ближе к озеру брать, то у нас там волейбольная площадка. Установлена площадка, столики и столы для занятий настольными играми.