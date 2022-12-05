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Почти 5 тысяч фур ожидают въезда в ЕС на границе с Беларусью

05 декабря 2022 10:45
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Сложной остается ситуация на границе. Госпогранкомитет сообщает об увеличении количества ожидающих въезда в ЕС грузовиков. По оперативной информации, на это время у пунктов пропуска скопилось почти 5 тысяч фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 5 тысяч фур ожидают въезда в ЕС на границе с Беларусью-1

Уже на протяжении нескольких месяцев контрольные службы сопредельных европейских государств игнорируют договоренности по пропуску автомобилей. За выходные оформлено в среднем около 50 % фур от нормы. Хуже всех сработали в «Бобровниках» – с белорусской стороны пункт пропуска «Берестовица». Очевидно, что делается это умышленно, а страдать вынуждены обычные водители. Ожидание на границе у некоторых занимает больше времени, чем весь рейс. Самым загруженным остается литовское направление. Свыше тысячи фур стоят перед погранпереходом «Каменный Лог».

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# Граница # общество # Фотофакт

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