«Вашей стране удаётся держаться, сохранять стабильность». Спросили у американца, всё ли окей в США и почему в Беларуси лучше

Не только Старый Свет ждут изменения. И, судя по всему, не из приятных. Но и Новый Свет предстает перед нами, так сказать, в новом свете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя всевозможные медиа уверяют нас, что в Америке все окей, как и прежде. Так что на самом деле происходит за океаном? Об этом мы поговорили с американцем, которого встретили на улицах Минска.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Мы рады видеть вас в Беларуси. И первый вопрос касательно страны, откуда вы родом. Как вы считаете, какую роль в нынешнем мировом напряжении играет США?

Александр Фрейзер Кантровитз:

Какую же роль играет США в мире и особенно в такой непростой ситуации между НАТО, Украиной и Россией? Говоря обобщенно, негативную роль. В моей семье есть родные, проживающие как в Москве, так и в Нью-Йорке. США – это такая господствующая либеральная империя с такими проблемами внутри, как бюрократия, теневое правительство, их разведка, капитализм в экономике, Пентагон, финансовая система. Популисты, имеющие подчиненных, которые борются за желаемое. Вся американская идея за пределами мира, Украины, бывшего СССР. Лично я придерживаюсь марксистских взглядов, но таких людей мало или вообще нет в мире, особенно в Америке.



Кристина Сущеня:

Но как вы лично и как в США воспринимают нашу страну и нашу позицию по основным мировым вопросам?

Александр Фрейзер Кантровитз:

Позиция вашей страны мне очень близка. И, кстати, моя политическая позиция, например, не совпадает с тем, что происходит в Америке. Цены на газ там повысились, что не очень хорошо сказывается на промышленном секторе экономики. Повысилась инфляция. Посмотрим, что будет через год. Кристина Сущеня:

И пару вопросов о социальной сфере. Какая сегодня в США ситуация? Насколько выросли цены? К примеру, на продукты, тот же бензин? И как на это реагирует народ?

Александр Фрейзер Кантровитз:

Если другие страны будут отходить от привязки к доллару, как к резервной валюте, это будет иметь экономические, инфляционные последствия. В Америке твой уровень жизни и социальные гарантии зависят от личных способностей и борьбы за то, что капиталисты могут тебе дать. А в Беларуси более широкий социальный пакет. Транспорт, образование, жилье, медицина – все в вашей стране на высшем уровне. У вас люди чувствуют к себе уважение со стороны государства. В Америке, когда люди оказываются без денег, они становятся наркоманами, живут на улице. Такое общество деморализовано, более склонно к наркотической зависимости и депрессии, что в Беларуси редко встретишь. У меня есть родственники в Детройте, штат Мичиган, столице американского автопрома. Я от них слышал, что приходится больше работать, но не факт, что при этом зарплата будет расти. Я работал в транспортной сфере дальнобойщиком в Чикаго на протяжении 13 лет и видел, как приезжают работать мигранты из Украины и Мексики. Логистика и организация труда были ужасными. Кристина Сущеня:

Как я говорила вначале, мы очень рады видеть вас в Беларуси. Ваши впечатления? Вы реально все сами увидели своими глазами, так ли восприняли ситуацию в нашей стране, как ее описывают западные и американские СМИ?