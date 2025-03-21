Прямой эфир

Лукашенко анонсировал поездку в Могилёвскую область, а также в Гомель и Витебск

21 марта 2025 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сильные регионы – сильная страна. Беларусь уже много лет следует этой очень мудрой стратегии, когда ставку в развитии делают не только на столицу с огромными возможностями по определению, но и на глубинку, открывая по максимуму потенциал разных уголков страны. Государственная программа развития припятского Полесья, формат «Один район – один проект» из этой серии. И вот 21 марта у главы государства предметный разговор о Могилевской области. Александр Лукашенко принял с докладом губернатора и помощника Президента по этому региону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исаченко о перспективах строительства новой АЭС в Беларуси: мы заинтересованы, чтобы площадка была у нас.

Лукашенко анонсировал поездку в Могилёвскую область, а также в Гомель и Витебск-2

Это все перспектива, конкретный разговор о них на месте и на земных примерах еще только предстоит. Глава государства анонсировал его, при том настроен не только на поездку в Могилев.

Лукашенко анонсировал поездку в Могилёвскую область, а также в Гомель и Витебск-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На предприятиях побудем, послушаю я вас, что вы думаете делать там на перспективу. И у вас, и в Гомеле, и в Витебске. 

Так что самое время приготовиться и приготовить аргументы – требования озвучены сегодня.

Читайте также:

Лукашенко – Исаченко: в наши времена коровы содержались в жутких условиях, но такого падежа не было!

В Могилевской области есть все необходимое для строительства майнинговых ферм – Исаченко

Лукашенко провел совещание с губернатором и помощником Президента по Могилевской области

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Алена Сырова

Другие новости рубрики

Все новости
Застава вела бой с фашистами на протяжении 10 часов! История Героя СССР Феодосия Кириченко
21 марта 2025 17:16

Застава вела бой с фашистами на протяжении 10 часов! История Героя СССР Феодосия Кириченко

Исаченко о перспективах строительства новой АЭС в Беларуси: мы заинтересованы, чтобы площадка была у нас
21 марта 2025 17:15

Исаченко о перспективах строительства новой АЭС в Беларуси: мы заинтересованы, чтобы площадка была у нас

В Могилёвской области есть всё необходимое для строительства майнинговых ферм – Исаченко
21 марта 2025 17:14

В Могилёвской области есть всё необходимое для строительства майнинговых ферм – Исаченко