Лукашенко анонсировал поездку в Могилёвскую область, а также в Гомель и Витебск

Исаченко о перспективах строительства новой АЭС в Беларуси: мы заинтересованы , чтобы площадка была у нас.

Сильные регионы – сильная страна. Беларусь уже много лет следует этой очень мудрой стратегии, когда ставку в развитии делают не только на столицу с огромными возможностями по определению, но и на глубинку, открывая по максимуму потенциал разных уголков страны. Государственная программа развития припятского Полесья, формат «Один район – один проект» из этой серии. И вот 21 марта у главы государства предметный разговор о Могилевской области. Александр Лукашенко принял с докладом губернатора и помощника Президента по этому региону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это все перспектива, конкретный разговор о них на месте и на земных примерах еще только предстоит. Глава государства анонсировал его, при том настроен не только на поездку в Могилев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На предприятиях побудем, послушаю я вас, что вы думаете делать там на перспективу. И у вас, и в Гомеле, и в Витебске.

Так что самое время приготовиться и приготовить аргументы – требования озвучены сегодня.

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