Застава вела бой с фашистами на протяжении 10 часов! История Героя СССР Феодосия Кириченко

Спустя 80 лет после Победы советского народа в Великой Отечественной войне в населенных пунктах сохраняют память о страницах мужества. Имена героев сохраняются в названиях улиц, площадей и проспектов. Стойкость и храбрость пограничников, которые приняли свой первый и последний бой при вторжении фашистов ценой жизни, не отступили от охраны государственной границы – до сих пор остается беспрецедентным случаем в истории и является примером для поколений белорусов. Героическое прошлое за фасадной табличкой улицы имени Кириченко в Гродно – в материале Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

В первые дни Великой Отечественной войны из более чем 19 тысяч защитников Белорусского пограничного округа свыше 16 тысяч погибли или пропали без вести – они приняли первый удар фашистской Германии. В числе героев Феодосий Кириченко, в честь которого полвека назад была названа эта улица в Гродно в коттеджном микрорайоне Южный. Ведь история подвига пограничника имеет непосредственное отношение к принеманской земле – он был командиром заставы в 30 километрах от областного центра.

Его путь к защите рубежей Отечества начался за 1,5 тысячи километров от Гродно. Родился в 1908 году в селе Орлянск в крестьянской семье. Казалось, местоположение предначертало работать в Феодосии в шахтах. Там юноша и закалял характер до 1930 года, пока не был призван в армию. Учился с интересом, профессионально рос – и вот через 9 лет он уже начальник 4-й заставы 86-го Августовского пограничного отряда. Место дислокации – на границе с оккупированной нацистами Польшей, рядом с деревней Доргунь Гродненского района. В подчинении Кириченко находилось около 40 красноармейцев, многие на заставе жили с женами и детьми.

22 июня 1941 года в 1:40 ночи пограничники нарвались на взвод немецкой разведки, завязалась перестрелка. Убиты шесть человек. Кириченко посылает в комендатуру красноармейца с донесением, но фашисты уже пускают в ход тяжелую артиллерию. Под шквалом разрывающихся снарядов, пограничники ведут неравный бой. Но даже когда немецкие танки появились на горизонте, отважный 33-летний командир отдал приказ: держать оборону. Они отбили 5 вражеских выпадов. В бою Феодосий Петрович получает ранение, но продолжает вести бойцов в контратаку. Подмоги нет. Застава, отрезанная от всех, вела бой на протяжении 10 часов! Кириченко успел отправить в деревню всех жен и детей пограничников, в том числе свою супругу с новорожденной дочерью. К обеду фашисты уничтожили заставу полностью. Павших пограничников и командира вечером похоронили неравнодушные жители деревни.