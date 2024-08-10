Бешенковичи готовятся к областному празднику тружеников села «Дожинки-2024»
Новости Беларуси. Бешенковичи готовятся принять областной праздник тружеников села «Дожинки-2024». В сентябре сюда съедутся хлеборобы севера страны, чтобы вместе подвести итоги жатвы и получить заслуженные награды. Сейчас столица будущего праздника активно готовится к встрече гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновляются и строятся важные для людей объекты социальной сферы: в районной больнице – новая кровля, на улицах – энергосберегающее освещение, возводят новый расчетно-кассовый центр, обновили Дом культуры. Километры нового асфальта, сотни квадратов плитки –- городской поселок с каждым днем становится комфортнее.
Виктор Гришан, заместитель председателя Бешенковичского райисполкома:
Укладываются тротуары там, где их вообще не было, где устарело и морально, и физически покрытие. Заменяется на тротуарную плитку более экологичную, более надежную и долговечную. После проведения текущих ремонтов можно беспрепятственно передвигаться по Бешенковичам на каблуках, мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями.
Всего в работе больше сотни объектов. Преобразились обе школы Бешенковичей. Уютные классы, новое оборудование, спортивный зал – для будущих чемпионов.
Полина Белова, ученица СШ № 2 г.п. Бешенковичи имени Героя Советского Союза М.Н. Ткаченко:
Школа изменилась в лучшую сторону, появилось много нового, даже вот эта подсветка, она выглядит безумно красиво, особенно вечером. Появился второй компьютерный класс, очень красиво разрисовали нашу школу. Работа проделана огромная.
На полях Бешенковичского района тем временем продолжается страда. Убрано более 70 процентов площадей. Это хотя и север страны, но есть хлебные поля, где зерновые дают под 80 центнеров с гектара.