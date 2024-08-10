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Бешенковичи готовятся к областному празднику тружеников села «Дожинки-2024»

10 августа 2024 08:44
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Новости Беларуси. Бешенковичи готовятся принять областной праздник тружеников села «Дожинки-2024». В сентябре сюда съедутся хлеборобы севера страны, чтобы вместе подвести итоги жатвы и получить заслуженные награды. Сейчас столица будущего праздника активно готовится к встрече гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бешенковичи готовятся к областному празднику тружеников села «Дожинки-2024»-1

Обновляются и строятся важные для людей объекты социальной сферы: в районной больнице – новая кровля, на улицах – энергосберегающее освещение, возводят новый расчетно-кассовый центр, обновили Дом культуры. Километры нового асфальта, сотни квадратов плитки –- городской поселок с каждым днем становится комфортнее.

Бешенковичи готовятся к областному празднику тружеников села «Дожинки-2024»-4

Виктор Гришан, заместитель председателя Бешенковичского райисполкома:
Укладываются тротуары там, где их вообще не было, где устарело и морально, и физически покрытие. Заменяется на тротуарную плитку более экологичную, более надежную и долговечную. После проведения текущих ремонтов можно беспрепятственно передвигаться по Бешенковичам на каблуках, мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями.

Всего в работе больше сотни объектов. Преобразились обе школы Бешенковичей. Уютные классы, новое оборудование, спортивный зал – для будущих чемпионов.

Бешенковичи готовятся к областному празднику тружеников села «Дожинки-2024»-7

Полина Белова, ученица СШ № 2 г.п. Бешенковичи имени Героя Советского Союза М.Н. Ткаченко:
Школа изменилась в лучшую сторону, появилось много нового, даже вот эта подсветка, она выглядит безумно красиво, особенно вечером. Появился второй компьютерный класс, очень красиво разрисовали нашу школу. Работа проделана огромная.

Бешенковичи готовятся к областному празднику тружеников села «Дожинки-2024»-10

На полях Бешенковичского района тем временем продолжается страда. Убрано более 70 процентов площадей. Это хотя и север страны, но есть хлебные поля, где зерновые дают под 80 центнеров с гектара.

# Дожинки # общество # Виктор Гришан

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