Бешенковичи готовятся к областному празднику тружеников села «Дожинки-2024»

Новости Беларуси. Бешенковичи готовятся принять областной праздник тружеников села «Дожинки-2024». В сентябре сюда съедутся хлеборобы севера страны, чтобы вместе подвести итоги жатвы и получить заслуженные награды. Сейчас столица будущего праздника активно готовится к встрече гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновляются и строятся важные для людей объекты социальной сферы: в районной больнице – новая кровля, на улицах – энергосберегающее освещение, возводят новый расчетно-кассовый центр, обновили Дом культуры. Километры нового асфальта, сотни квадратов плитки –- городской поселок с каждым днем становится комфортнее.

Виктор Гришан, заместитель председателя Бешенковичского райисполкома:

Укладываются тротуары там, где их вообще не было, где устарело и морально, и физически покрытие. Заменяется на тротуарную плитку более экологичную, более надежную и долговечную. После проведения текущих ремонтов можно беспрепятственно передвигаться по Бешенковичам на каблуках, мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями.

Всего в работе больше сотни объектов. Преобразились обе школы Бешенковичей. Уютные классы, новое оборудование, спортивный зал – для будущих чемпионов.