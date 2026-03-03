Лукашенко – аграриям: постоянно нянчить и носить на руках мы вас не будем

Во Дворце Независимости сегодня кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решения, которые принял Александр Лукашенко, затронули силовой блок, науку, дипломатию и местную власть. В списке – 25 кандидатур, с рядом претендентов Президент провел личные встречи.

Что касается Логойского района, так совпало, что кадровые перестановки в руководстве случились аккурат после внезапного визита на одно из местных предприятий в субботу. Там главе государства планировали показать образцовый профилакторий, но Александр Лукашенко, как всегда, видит шире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

О Логойске меня предупредили, когда я был на этом предприятии. Вроде бы неплохое, и удои хорошие. И правильно, что из этого предприятия берут телят на откорм куда-то, для воспроизводства телочек оставляют. Система вроде бы отработана и руководство хозяйства – женщина эта [Анастасия Кузьмина – прим.ред.] – понимает, как надо выстраивать. Но, как всегда, у нас на селе в отдельных хозяйствах порядка нет. Нам нужен порядок. Никуда не денемся, нужен контроль.

Сказать, что у нас частные фермерские хозяйства в этом отношении рванули… Ничего подобного. Есть хорошие фермерские хозяйства, результат дают. Но порядка такого нет. Поэтому это общая беда. Мы будем вам помогать и поддерживать. Но чтобы вы не думали, аграрии, что мы постоянно будем вас, как в народе говорят, нянчить и носить на руках. Этого не будет. Это предпринимательство, это бизнес, это производство. Вы должны сами зарабатывать.

Сергей Зубель, прежде чем возглавить район, как раз курировал в нем АПК. Так что, по сути, все озвученные недостатки и в субботу, и сегодня камешек в его огород. Говорит, выводы сделали. Ситуацию исправят пряником.