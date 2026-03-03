Лукашенко: если кто-то ждет большой воды в этом году, тот ошибается

От высокого – к земному: изменения в местной вертикали Президент считает важным. Доводить задачи не по цепочке, а в том числе вот так, прямо, глядя в глаза. Хотя все то, что было сказано сегодня главам администрации двух районов Бреста, председателям Столинского и Логойского райисполкомов, касается абсолютно всех. Нужен результат. И никаких скидок по случаю природных сюрпризов, которых в соцсетях ждут больше, чем в гидромете, быть не может.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если кто-то ждет большой воды в этом году, тот ошибается. Потому что там, где есть снег, он выпадал в морозное время. А когда мороз минус 20-30 градусов, он не слежавшийся – ворохом лежал. И как только оттепель – дал усадку. И вот я смотрел в лесу, на полях. Ну 20-30 – самое большое – там, где задувало, наметало этот снег. Поэтому большого снега не будет. Но это гораздо больше, чем в прошлые годы. Эмчеэсники правильно делают, что готовятся к паводкам, особенно у тебя там на юге, да и везде.

Сеять начнем очень рано, и брестчанам тоже надо будет к этому подключаться, исходя из тех задач, которые мной поставлены были в субботу перед минчанами. Это всех касается. Шефская помощь. Без вас, без города, мы не обойдемся. Вы позабирали из села всю рабочую силу фактически. Теперь надо где-то подключаться и помогать. Это надо делать вовремя. Потому что если мы прозеваем, сельское хозяйство опустится, завтра есть будет нечего. И одеть тоже. Потому что там и одежду мы «выращиваем».