Представительницам ЖКХ и участницам форума «Женщина и будущее деревни» провели экскурсии во Дворце Независимости
Участницы форума «Женщина и будущее деревни» сегодня были в числе тех, кто посетил Дворец Независимости. Там на экскурсии также побывали работницы жилищно-коммунального хозяйства со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты увидели, как парадные залы встречают тех, кто каждый день делает наши города чистыми, а села – цветущими.
Все подробности в репортаже Вероники Кудринецкой.
Во Дворце Независимости привыкли к высоким гостям. Протокол, официальные делегации, подписание документов – все это привычная жизнь этого здания, но сегодня здесь иная атмосфера.
В преддверии 8 Марта архитектурный символ белорусской государственности распахнул свои двери для 200 женщин. 70 из них – трудятся в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здесь и рабочие по комплексной уборке, и мастера, и директора предприятий. Все области страны и город Минск – каждый регион делегировал лучших.
Илона Петровская, оператор котельной коммунального предприятия «Речицкий райжилкомхоз»:
Вообще, мы конечно в шоке от всей этой красоты. Во-первых, так все тепло, все дружелюбно, такое чувство, что все эти люди из разных городов – одна семья.
Еще 130 посетительниц – участницы форума «Женщина и будущее деревни». Агрономы, механизаторы, специалисты молочно-товарных комплексов, медики, педагоги, работники почты – те, кто держит на своих плечах сельскую жизнь. Для них эта поездка стала возможностью увидеть залы, которые ежедневно видят в новостях, и почувствовать атмосферу места, где принимаются важные решения.
Галина Благодерова, заведующая филиалом «Осинторфская сельская библиотека – центр экологического просвещения населения» ГУК «Дубровенская централизованная библиотечная система»:
Тут наши женщины сразу сказали: шик-блеск, когда они успевают так это наводить. Понимаете, женский взгляд. Все очень впечатляет. Очень приятно, что выпала честь находиться и на форум, и в таком здании.
Экскурсия начинается с парадной лестницы, переговорные комнаты, залы торжественных церемоний, зимний сад.
Но сегодняшних гостей, кроме истории, которая на глазах пишется в этих стенах, интересуют и детали. Женщин восхищает уникальная лепнина, мозаика, витражи и декоративные элементы – все то, что с любовью создавали белорусские мастера.
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