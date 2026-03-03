Представительницам ЖКХ и участницам форума «Женщина и будущее деревни» провели экскурсии во Дворце Независимости

Участницы форума «Женщина и будущее деревни» сегодня были в числе тех, кто посетил Дворец Независимости. Там на экскурсии также побывали работницы жилищно-коммунального хозяйства со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты увидели, как парадные залы встречают тех, кто каждый день делает наши города чистыми, а села – цветущими. Все подробности в репортаже Вероники Кудринецкой.

Во Дворце Независимости привыкли к высоким гостям. Протокол, официальные делегации, подписание документов – все это привычная жизнь этого здания, но сегодня здесь иная атмосфера.

В преддверии 8 Марта архитектурный символ белорусской государственности распахнул свои двери для 200 женщин. 70 из них – трудятся в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здесь и рабочие по комплексной уборке, и мастера, и директора предприятий. Все области страны и город Минск – каждый регион делегировал лучших.

Илона Петровская, оператор котельной коммунального предприятия «Речицкий райжилкомхоз»:

Вообще, мы конечно в шоке от всей этой красоты. Во-первых, так все тепло, все дружелюбно, такое чувство, что все эти люди из разных городов – одна семья.

Еще 130 посетительниц – участницы форума «Женщина и будущее деревни». Агрономы, механизаторы, специалисты молочно-товарных комплексов, медики, педагоги, работники почты – те, кто держит на своих плечах сельскую жизнь. Для них эта поездка стала возможностью увидеть залы, которые ежедневно видят в новостях, и почувствовать атмосферу места, где принимаются важные решения.

Галина Благодерова, заведующая филиалом «Осинторфская сельская библиотека – центр экологического просвещения населения» ГУК «Дубровенская централизованная библиотечная система»:

Тут наши женщины сразу сказали: шик-блеск, когда они успевают так это наводить. Понимаете, женский взгляд. Все очень впечатляет. Очень приятно, что выпала честь находиться и на форум, и в таком здании.

Экскурсия начинается с парадной лестницы, переговорные комнаты, залы торжественных церемоний, зимний сад.