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Анастасия Колосовская возглавит Белорусскую государственную академию искусств

03 марта 2026 16:58
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Во Дворце Независимости сегодня кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решения, которые принял Александр Лукашенко, затронули силовой блок, науку, дипломатию и местную власть. В списке – 25 кандидатур, с рядом претендентов Президент провел личные встречи.

Лукашенко потребовал усилить подготовку офицерского состава.

Анастасия Колосовская возглавит Белорусскую государственную академию искусств-2

Культура – то, что всех объединяет, когда, казалось бы, различия настолько велики, что пропасть непреодолима. Готовить профильные кадры будут под началом нового ректора Академии искусств Анастасии Колосовской. Прежде работала там на позиции проректора.

Анастасия Колосовская возглавит Белорусскую государственную академию искусств-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если порядок наведешь в этой академии, то нам по некоторым направлениям и человека искать не надо. Архитекторов в культуре, я это приветствую всегда. Со стороны посмотрел, увидел, а в то же время понимает, как работать в этом вузе. И опыт в этом отношении есть. Поэтому я несколько удивился, когда увидел кандидатуру. Думаю, а чего мы раньше ее не видели. Не бывает худа без добра, а добра – без худа. Думаю, что в перспективе мы можем получить хороший результат. Только чтобы там по-настоящему, исходя из опыта проректорской работы управляла этим коллективом.

Знаешь, он непростой, все творцы, как архитекторы. Все понимают, все все знают. Это у нас в Министерстве иностранных дел и в культуре. Только надо понимать, что есть еще жизнь, которая нас часто корректирует и в искусстве, творчестве, и в иностранных делах.

# Александр Лукашенко # Культура # Отставки и назначения в Беларуси

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