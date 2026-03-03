Анастасия Колосовская возглавит Белорусскую государственную академию искусств

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если порядок наведешь в этой академии, то нам по некоторым направлениям и человека искать не надо. Архитекторов в культуре, я это приветствую всегда. Со стороны посмотрел, увидел, а в то же время понимает, как работать в этом вузе. И опыт в этом отношении есть. Поэтому я несколько удивился, когда увидел кандидатуру. Думаю, а чего мы раньше ее не видели. Не бывает худа без добра, а добра – без худа. Думаю, что в перспективе мы можем получить хороший результат. Только чтобы там по-настоящему, исходя из опыта проректорской работы управляла этим коллективом.

Знаешь, он непростой, все творцы, как архитекторы. Все понимают, все все знают. Это у нас в Министерстве иностранных дел и в культуре. Только надо понимать, что есть еще жизнь, которая нас часто корректирует и в искусстве, творчестве, и в иностранных делах.