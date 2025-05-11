О боях в Афгане, борьбе с дедовщиной и профессии военного – откровенный разговор с Валерием Гайдукевичем

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности. «Я с детства мечтал быть военным» Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Чем был обусловлен выбор профессии военного?

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Я сам не знаю. Дело в том, что я с детства мечтал почему-то быть военным. У меня другого не было понимания. Я с детства с автоматом, с пистолетами. Именно почему-то военным... Но я хотел быть летчиком, мечта у меня была такая, но когда я проходил медкомиссию областную, мне не дали добро, у меня искривлена перегородка носовая. Кто бы сказал, что можно было сделать операцию. Но все, не годен и не годен. Меня военком очень уговаривал в моряки: «Из тебя такой моряк будет классный». А я говорю: «Знаете, я бы, конечно, пошел в моряки, но дело в том, что я плавать не умею». У нас река маленькая Шать, два раза махнул и переплыл. Я в десантники. А десантники почему? У нас в Марьиной Горке бригада спецназ. Мы пацанами, когда мы ездили на соревнования в Марьину Горку, часто видели десантников. Я тогда подумал: раз не летчик, значит, десантник. Когда я маме сказал о том, что я буду поступать в Рязанское десантное училище, она с мною неделю не разговаривала. Она видела меня инженером. Я должен был идти в политех, я неплохо учился. О службе в горячих точках Александр Осенко:

Молодые пацаны, 18-19 лет, вы старший лейтенант, командир роты. Страха не было? Сколько вам было лет?

Валерий Гайдукевич:

26. Некогда было об этом задуматься. Во-первых, за мной эти пацаны, за которых я несу ответственность. Я уже не впервые командовал ротой, я был достаточно опытный командир. Когда в декабре к нам пришли солдаты, которые еще не проходили курс молодого бойца, молодые солдаты, мы не успели, только призвали и мы с ними полетели. В ноябре призвали, а в декабре мы уже были в Кабуле. Приняли нас нормально. А с 27 на 28-го ночью произошла революция афганская, когда брали дворец Амина, спецназовцы брали и рота 345-го полка. Мой хороший друг Валерий Востротин был командиром роты, которая принимала участие. Он в 2024 году ушел из жизни. Достойный человек, Герой Советского Союза, генерал-полковник. А у нас полк, мы выполняли тоже задачи. Вот я с ротой блокировал 8-ю пехотную дивизию афганскую. Ротой 80 человек. Александр Осенко:

Сколько была их численность? Валерий Гайдукевич:

Где-то тысяч 8, наверное. У них выходной был, они были дома. То есть когда мы пришли, их не было, но на следующий день эта дивизия собралась, они как выстроились, я глянул и думаю: да, тут проблемы были бы. Но ничего, обошлось. И так у нас каждая рота, все было расписано. В эту ночь, в одно время мы все это дело выполнили. А после этого мы собрались на аэродроме. Собрал командир дивизии уже 30 числа, говорит: «Ребята, все, мы улетаем домой». Думаю, все, Новый год будем дома праздновать. А потом раз – нет, Бабрак Кармаль не захотел. Говорит: «Вот те десантники, иначе я улетаю». Поэтому пришлось остаться. На 10 лет остались. Как бороться с дедовщиной? Ответил военный Александр Осенко:

Как с дедовщиной обстояли дела? Была ли она?

Валерий Гайдукевич:

Я к этому отношусь немножко по-другому. Я не называл это дедовщиной. Я это называл всегда казарменным бандитизмом. Все зависит от командира роты. Ты все видишь и должен понимать, формируется коллектив непросто. Есть такое, всегда было на гражданке, везде – наставничество. Это было, но оно не имело уродливой формы. Да, где-то что-то подсказать, где-то что-то не так, потому что есть такие вещи, которые не хочется делать, а надо. Когда это уже принимает форму издевательства, это должно сразу пресекаться и жестоко караться. Александр Осенко:

А были такие случаи у вас? Валерий Гайдукевич:

Были. Когда я был командиром, у меня был секретарь комсомольской организации, он парень честный. Второй у меня был Штирлиц, разведчик, который в тылу работал. Я иду на работу утром где-то полвосьмого, он мне идет навстречу. Вот тот и тот сегодня что-то там делали нехорошее, пьянствовали. Я понял, хорошо. Я захожу в казарму, сразу этого ко мне. Он заходит, у меня был самый простой способ. Я налысо стригу, второго так же. Потом уходит он. Все, открываю дверь и слушаю. Идут разборки. Так, куда ротный заходил? С кем общался? Ни с кем. Сразу в канцелярию. Откуда он узнал? Как же так можно? Как же так доложили? Месяц тишина. А потом опять кто-то начинает куролесить. «В конечном итоге решает солдат» – о боеспособности армии Александр Осенко:

Как вы оцените сейчас боеспособность нашей армии?

Валерий Гайдукевич:

Как бы там ни было, в конечном итоге решает солдат. Достаточно много идет учений. Именно на учениях отрабатываются и способы ведения, и новое вооружение испытывается. Да, действительно, сейчас изменились способы ведения, исходя из специальной операции. Соответствующим образом и должна двигаться военная наука. Почему? Потому что на основании вот этих научных исследований и использования опыта должна меняться и подготовка тактическая, оперативная, стратегическая. А для того, чтобы менять, значит, нужно иметь определенную базу, то есть материалы, учебники и так далее. Поэтому военная наука должна идти впереди. Даже если брать Афганскую войну, была ферганская дивизия в ВДВ. В 1979 году, в феврале, ее расформировали. Она была в Фергане. Она была предназначена для боевых действий на территории Афганистана. Я горы на картинке видел, а когда случилась эта ситуация, из болотистой местности, где мы учились воевать, нас отправили в горы. Там совершенно другая война, там совсем другое поражение, совсем другое использование средств. Нам повезло, было время на подготовку, мы еще подготовились. Но одна из ошибок, которая, на мой взгляд, была допущена, это упустили духовенство. То есть мы почему-то сразу решили там построить социализм, а там больше 90 процентов безграмотных, там самый главный – это мулла, вот он что сказал, то они и делают, это считается беспрекословным. Если бы в свое время начали нормально работать с этим, то я думаю, что был бы совсем другой результат. Совет для современной молодежи от Валерия Гайдукевича Александр Осенко:

Какой у вас есть совет для нашей молодежи?

Валерий Гайдукевич:

Чем раньше вы определитесь в жизни со своим местом, тем больше вы достигнете в этой жизни. То есть надо пока молодой, черпать знания, какие возможно, делать, стремиться, чтобы потом не жалеть о забытом времени. Чем выше цель определил для себя молодой человек в детстве, в юности, тем больше он достигнет в этой жизни. О службе во внутренних войсках Александр Осенко:

Как оказалось, что ВДВшник руководит внутренними войсками? Валерий Гайдукевич:

Я сам удивляюсь, так получилось. Была такая ситуация, я уволился из вооруженных сил. То время такое было непонятное, но я думал все-таки найти свое место в этой жизни. Я был замом у Юрия Викторовича Жадобина, а потом 9 лет был командующим внутренними войсками. Александр Осенко:

С сослуживцами встречаетесь? Валерий Гайдукевич:

Я 4 года полком командовал в Пскове. Я в прошлом году ездил, 23 февраля полку вручали знамя, встречался с ветеранами. Очень у нас хорошие, добрые отношения. Марина Горка, командовал бригадой. Всегда на День ВДВ я езжу сюда, не забываю.