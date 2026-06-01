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Минюст 1 июня проводит акцию по правовому консультированию

01 июня 2026 06:03
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Минюст 1 июня проводит акцию по правовому консультированию-0

Сотрудники Министерства юстиции 1 июня проводят акцию по правовому консультированию граждан. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, передает Telegram-канал Минюста Беларуси.

Формат акции – прямая телефонная линия с 10.00 до 12.00. Желающие смогут проконсультироваться по интересующим их вопросам, не требующим ознакомления с документами.

Получить ответы по вопросам нотариальной деятельности возможно по номеру телефона 8 (017) 200 06 18; 8 (017) 211 01 85; легализации (апостилирования) официальных документов, составленных на территории Беларуси, – 8 (017) 211 01 93; принудительного исполнения исполнительных документов – 8 (017) 210 40 49.

Сведения касаемо бесплатных консультаций можно также получить в главных управлениях юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов, в нотариальных конторах и юридических консультациях государства.

Фото: Telegram-канал Минюста Беларуси.

# Министерство юстиции Республики Беларусь

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