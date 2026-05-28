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В Испании жертвами аномальных температур стали более 30 человек

28 мая 2026 08:06
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Небывалая жара в Испании стала причиной гибели 36 человек. Это жители северной части страны, которая больше всего страдает от зноя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании жертвами аномальных температур стали более 30 человек-2

Температура воздуха там приблизилась к 40 градусам. И по прогнозам синоптиков, это не предел. В ближайшие дни Пиренейский полуостров накроет очередная волна зноя. Медики призвали испанцев соблюдать максимальную осторожность. Только в одной провинции за медицинской помощью обратились более 100 человек. В некоторых регионах принимаются экстренные меры. Так, в Астурии из-за жары школам разрешили приостановить занятия.

# Испания

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