В Испании жертвами аномальных температур стали более 30 человек

Небывалая жара в Испании стала причиной гибели 36 человек. Это жители северной части страны, которая больше всего страдает от зноя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температура воздуха там приблизилась к 40 градусам. И по прогнозам синоптиков, это не предел. В ближайшие дни Пиренейский полуостров накроет очередная волна зноя. Медики призвали испанцев соблюдать максимальную осторожность. Только в одной провинции за медицинской помощью обратились более 100 человек. В некоторых регионах принимаются экстренные меры. Так, в Астурии из-за жары школам разрешили приостановить занятия.