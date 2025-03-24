Елфимов: секрет, почему Киру Стармеру верят, заключён в его глупом лице

Вадим Елфимов, политолог:

Визит Стармера, премьер-министра Его Величества, в Вашингтон до сих пор не уходит с первых страниц британской прессы. И не только потому, что это именно он, Кир Стармер, лейборист и якобы левак, уговорил консерватора Дональда Трампа, которого он еще полгода назад называл чуть ли не Гитлером, все-таки принять у себя в Белом доме Зеленского. Что потом произошло, уже все знают, а тогда не знал никто. Или все же Стармер знал?

Секрет, почему Киру Стармеру верят, заключен в его глупом лице. Это лицо законопослушного болвана-подданного – начальник ни за что не подумает, что у такого могут быть задние мысли. Ибо мысли в такой голове не предполагаются в принципе! А между тем они есть, и при этом хитрющие. Не умные, а именно хитрющие. Но когда у тебя слишком много хитрости, того и гляди, ты перехитришь сам себя!