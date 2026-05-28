Как возраст влияет на беременность? Пообщались с акушером-гинекологом о подготовке к родам

28 мая отмечается Международный день действий за женское здоровье. Дата, которая напоминает: забота о себе – это не роскошь, а базовая потребность. Сегодня возраст первой беременности уверенно перешагнул 30-летие. А многие женщины задумываются о материнстве после 40. Как подготовить организм к этому важному шагу? Что происходит после родов? И правда ли, что они способны омолодить? Об этом и не только мы поговорили сегодня с гостьей.

Виктория Матвиенко, акушер-гинеколог:

Возраст 30-35 лет в плане рождения малыша нас не пугает. Мы к этому уже привыкли. Да, действительно, женщины рожают все позже. Но считать женщину какой-то старой для рождения малыша даже в 35 лет однозначно не стоит. Тенденция такая есть. Женщины хотят стать мамами позже, иногда это происходит не только из-за их желания, а просто из-за таких жизненных обстоятельств. Кто-то находит своего партнера только, допустим, ближе к 40 годам. У кого-то по какому-то психологическому состоянию эта готовность к материнству возникает попозже, у кого-то какие-то жизненные обстоятельства. Мы видим, что этот возраст сдвигается, и я вам скажу честно, когда к нам приходят рожать женщины в 35, в 36, в 38 лет, мы этому не удивляемся.

Юрий Царев, ведущий:

Виктория, скажите, а есть такое понятие ресурса женского здоровья, которое, говорят, изнашивается уже ближе к 40 годам, или это понятие растяжимое?

Виктория Матвиенко:

Вы знаете, сложно сказать о том, что организм женский прямо изнашивается, но в любом случае никто из нас не молодеет. Но если говорить о репродуктивных возможностях, то действительно у нас есть определенный коридор репродуктивных возможностей. К сожалению или к счастью, человек не может размножаться на протяжении всей своей жизни. У него существует это определенное окно. И да, конечно, если говорить о самом оптимальном периоде для того, чтобы рожать малыша, то это примерно с 20 до 35 лет. Но это не значит, что женщина не сможет стать мамой в 38, в 40 или даже после 40. Но, вы знаете, многие видят наоборот плюсы в том, что когда пара вступает уже в более осознанном возрасте в родительство, например, в 40 лет, у них уже есть определенный материальный фундамент, у них уже есть определенные какие-то взгляды на жизнь, своя какая-то внутренняя философия, то, чем они могут поделиться со своим ребенком. Но при этом есть ведь другая проблема именно с биологической точки зрения, что кто-то может к 40 годам только созреть, нарастить вот этот фундамент, а может не получиться.